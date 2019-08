Courmayeur (AO) – Scienze in vetta, dal 22 al 24 agosto

Dove: Courmayeur (AO)

Dal: 22-08-2019

Al: 24-08-2019

In programma dal 22 al 24 agosto Scienze in vetta, il festival culturale e scientifico a Courmayeur capace di intrattenere ed educare grandi e bambini. Giunto alla seconda edizione, la manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico a temi di attualità legati al mondo scientifico che interessano il rapporto dell’uomo con la natura, diventando una vera e propria occasione per affrontarli in maniera interattiva e educativa.

I temi che verranno affrontati a Scienze in vetta riguardano i cambiamenti climatici: in particolare, il dialogo verterà sulla necessità di trovare soluzioni in grado di contrastare gli effetti di un mondo che si trasforma. Il Festival si svolgerà al Jardin de L’Ange, nel centro di Courmayeur. La giornalista Roberta Villa e il divulgatore scientifico Alberto Agliotti coordineranno i tanti appunti, talk, dibatti e laboratori previsti nelle due giornate.

Il programma di Scienze in vetta

Le attività cominciano il 21 e il 22 agosto con “Aspettando Scienze in Vetta”, insieme a Roberto Dario che guiderà i partecipanti alla scoperta del potere evocativo dell’olfatto attraverso il laboratorio per adulti “sentieri olfattivi”.

Il festival inizierà il 22 agosto con numerosi talk, tenuti da noti personaggi del settore in grado di affrontare temi ambientali in maniera appassionante, stimolando il confronto con il pubblico. Saranno presenti personaggi come il meteorologo Luca Mercalli e Massimo Polidoro, divulgatore scientifico e personaggio televisivo. Il 23 agosto, invece, tra i vari personaggi e speaker ci saranno nomi come Giobbe Covatta e molti altri.

Il festival si concluderà sabato 24 agosto sulle note del famoso pianista e compositore Giovanni Allevi: durante lo show serale “Musica e Parole” racconterà gli aneddoti più emozionanti della sua vita.

Durante l’intera durata di Scienze in vetta ci sarà l’Escape Room – The dark side of the moon: una vera e propria missione segreta volta a svelare il lato oscuro della Luna. Un evento che avvicinerà gli ospiti all’affascinante mondo dell’astronomia, sfidandoli in operazioni divertenti e allo stesso tempo estremamente formative.

Per i laboratori e per l’escape room info e prenotazione, scrivete a info@courmayeurmontblanc.it

Per maggiori informazioni sul calendario degli eventi: https://www.courmayeurmontblanc.it/it/scienze-in-vetta