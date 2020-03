L’emergenza Coronavirus di queste settimane ci ha costretto a cambiare, anzi, a stravolgere le nostre abitudini. In questo scenario che, spesso, ci toglie il sorriso, c’è una cosa che noi della redazione di Itinerari vi preghiamo di fare. Non perdete mai la voglia di sognare e di viaggiare, magari con la sola fantasia e, soprattutto, con gli strumenti informatici che fortunatamente, in questi giorni difficili, alleviamo un po’ la nostra tristezza e il nostro ozio forzato.

Gli aerei restano a terra? I treni sono fermi? Non possiamo uscire perché, giustamente, dobbiamo salvaguardare in modo tassativo la nostra salute e quella dei nostri cari? Non possiamo godere di un panorama mozzafiato, non possiamo entrare in una chiesa o in un museo ? Nessuno, però, può toglierci la voglia di sognare. Per fortuna, come dicevamo, la rete viene in nostro aiuto. Ecco allora dieci musei che potere visitare seduti sulla poltrona. Come per fantascienza, servendosi di un immaginario teletrasporto, sarete catapultati virtualmente all’interno di alcuni tra i musei più belli del mondo.

Alcuni siti (traffico di utenti web permettendo) consentono la visita delle loro sale con il sistema 3D, altre forniscono schede particolareggiate ed esaurienti dei dipinti, per così dire “esposti” davanti a voi; altre ancora consentono di osservare i capolavori nei più piccoli particolari. In particolare, vi segnaliamo un videovisita straordinaria (girata con la tecnologia 4k) dedicata al museo dell’Hermitage di San Pietroburgo: un lunghissimo tour di 5 ore (tanto siamo obbligati a stare a casa !!!) tra musica, balletti e opere d’arte. Un modo per non perdere la voglia di viaggiare oppure un’alternativa per programmare un viaggio. Perché potete essere certi di una cosa: quando tutto questo finirà, ci auguriamo il più in fretta possibile, potremo dare nuovamente sfogo alla nostra irrefrenabile voglia di viaggiare e di conoscere.

Sarà come vivere in un nuovo Rinascimento: dopo il buio di questi giorni tornerà a splendere il sole e la luce. Per il momento, stiamo a casa ma non rinunciamo a sognare. Dunque, buona visione, mettetevi comodi in poltrona e godetevi lo spettacolo che sta per cominciare.

Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

Metropolitan Museum – New York e altre istituzioni museali nel mondo https://artsandculture.google.com/explore

Museo Hermitage – San Pietroburgo https://www.youtube.com/watch?v=49YeFsx1rIw

National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html