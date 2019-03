Dolomiti – Il Bike Day: sudore e passione per divertirsi in montagna il 16 giugno 2019

Dove: Dolomiti

Dal: 16-06-2019

Al: 16-06-2019

Ritorna la giornata in cui si liberano le strade delle Dolomiti dal traffico veicolare per lasciare libero sfogo alle bicilette ci migliaia di appassionati. Nell’edizione 2019, prevista domenica 16 giugno, il Dolomites Bike Day propone di valicare oltre i tradizionali passi dolomitici di Campolongo, Falzarego e Valparola, anche quelli di Fedaia e Pordoi per un totale di 108 chilometri di strade a disposizione e oltre 3800 metri di dislivello.

Le Dolomiti, e i suoi passi, resi leggendari dalle gesta dei più grandi campioni del ciclismo, sono da sempre un’ispirazione per tutti gli amanti di questo sport. Dai professionisti agli amatori, l’attrazione per questi luoghi epici e per la fatica e la soddisfazione intrinseca a queste salite, sono diventati un’importante attrazione turistica per le valli dolomitiche che da vari anni lavorano insieme per proporre agli appassionati appuntamenti sempre più interessanti e con importanti valori legati allo sport e all’ecosostenibilità.

In questa direzione è nato due anni fa il Dolomites Bike Day, evento non competitivo e chiuso al traffico motorizzato, pensato per tutti gli amanti della bicicletta. L’evento, alla sua terza edizione, in programma per domenica 16 giugno, presenta quest’anno un’importante novità, che lo rende di fatto il bike day più lungo d’Europa. Grazie all’impegno ed alla lungimiranza dei Sindaci di Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Canazei, oltre ai loro colleghi di Corvara e Badia e alle organizzazioni turistiche delle località, il percorso tradizionale, che prevede il tratto Alta Badia, Arabba, Passo Falzarego e Passo Valparola, si arricchisce quest’anno di un ulteriore anello di indiscusso prestigio. Il percorso complessivo, chiuso al traffico motorizzato dalle ore 9 alle ore 15 raggiunge pertanto i 108 chilometri complessivi, grazie all’aggiunta dell’anello Arabba, Passo Pordoi, Canazei, Passo Fedaia e il rientro ad Arabba. E per i grimpeur a caccia di ascese da scalare, il dislivello a disposizione è superiore ai 3800 metri.

L’evento ciclistico non ha alcun carattere competitivo ed è pensato per gli amanti della biciletta, in ogni sua forma, dalla bici da corsa, alla mountain bike, all’e-bike, per vivere una giornata immersi nella quiete e negli scenari unici delle Dolomiti. I passi Pordoi e soprattutto il mitico Fedaia, alla sua “prima apparizione” in un bike day, danno ulteriore prestigio alla manifestazione, certificando ulteriormente il nome DOLOMITES BIKE DAY.

Il percorso si compone quindi di due anelli, e per ogni partecipante sarà possibile decidere in totale libertà dove partire e come comporre il percorso che piú si addice alla propria preparazione. Il senso di marcia consigliato è quello antiorario, e nonostante la chiusura delle strade si raccomanda di prestare attenzione alle regole del codice della strada al fine di godere in totale sicurezza dell’evento.Per ulteriori informazioni: www.dolomitesbikeday.it