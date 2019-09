Emirates vola con i sapori dell’Oktoberfest

L’Oktoberfest è uno degli eventi più attesi dell’anno – e non solo in Germania. Per festeggiare la festa della birra più famosa al mondo, dal 21 settembre al 6 ottobre Emirates propone ai passeggeri in volo tra Dubai e la Germania e nelle sue lounge aeroportuali le migliori specialità bavaresi.

Snack e birra dell’Oktoberfest nella Lounge di Bordo

I clienti di First Class e Business Class potranno alzare i boccali con l’originale birra dell’Oktoberfest nella Lounge di bordo dell’A380 di Emirates. La birra di Paulaner – una delle sei birrerie che servono birra all’Oktoberfest di Monaco – viene servita nei tradizionali boccali di birra fatti di pietra.

Al bar saranno disponibili snack tipici bavaresi per accompagnare la birra, tra cui cuori di pan di zenzero, salatini con senape dolce, Liptauer e Obatzter e vari sostanziosi panini.

Salsicce di Norimberga in First Class e Business Class

Nelle classi premium di Emirates, i clienti dei voli da Dubai per la Germania troveranno un menu particolarmente ampio e di ispirazione regionale. Durante la prima metà dell’Oktoberfest, non mancheranno salsicce di pollo di Norimberga con purè di patate e cavolo, il Leberkaese (piatto di carne tipico della Baviera) con uovo fritto e patate fritte in First Class e Leberkaese con cavolo acido e patate fritte in Business Class.

Lo strudel di mele caldo con salsa alla vaniglia chiuderà il pasto bavarese. Sui voli dalla Germania a Dubai, i clienti apprezzeranno il manzo brasato con cavolo rosso e gnocchi di patate.

Gulasch di manzo e spaetzle in Economy

Per chi vola in Economy Class sui voli da Dubai in Germania, Emirates serve Leberkaese con crauti e purè di patate su richiesta e un delizioso Bienenstich per dessert. Sulle rotte dalla Germania a Dubai, i passeggeri hanno l’imbarazzo della scelta tra due piatti tipici: manzo con salsa di cumino e Knöpfle o salsicce alla griglia di Norimberga con crauti.

Nelle lounge dell’aeroporto Emirates di Düsseldorf, Amburgo, Francoforte e Monaco gli ospiti possono gustare prelibatezze tipiche bavaresi oltre all’offerta regolare. La scelta include snack bavaresi come Leberkaese, Weisswuerste, cosce di pollo, insalata di patate, Obatzter o salatini.