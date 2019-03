ERLEBNIS Card 2019: una sola carta per godere tutto il meglio di Villach

diverse zone della regione di Villach pedalando in sella alla propria bicicletta o e-bike dal Lago di Faak fino alla valle Rosental, dal Lago di Ossiach a Spittal o a Tarvisio. Non solo, imperdibili le escursioni su due ruote che dal Lago di Ossiach permettono di raggiungere Spittal o di oltrepassare il confine italiano fino a Tarvisio. In entrambi i casi, la conclusione perfetta della gita sarà garantita dall’offerta FUN & SPA della KärntenTherme che consentirà di trascorrere due ore gratis presso il centro termale, con ingresso dopo le 17.00 (in primavera il martedì e il giovedì, in autunno il martedì, il giovedì e il sabato). Gli appassionati della bici off-road, invece, il venerdì potranno sperimentare un trail workshop in mountain bike sul Lago di Faak. Naturalmente la bicicletta non è l’unico modo per vivere lo sbocciare della primavera, chi preferisce godere della storia e delle tradizioni della zona avrà la possibilità di partecipare a visite guidate della caratteristica cittadina di Villach, di oppure immergersi nelle bontà locali con una profumata degustazione al giardino degli agrumi di Zitrusgarten. Completano l’offerta primaverile due novità assolute per il 2019: l’escursione dal Lago di Faak a Kranjska Gora in Slovenia e la visita guidata allo storico monastero di Wernberg. Per gli amanti dell’arrampicata, sono previste uscite alla palestra di roccia Peterlewand (sabato) e al Kanzianiberg (domenica).

Con “Estate attiva” il divertimento si moltiplica

Dal 1° di luglio fino al 1° settembre 2019, le attività che hanno caratterizzato la primavera, oltre a ripetersi quasi interamente, si moltiplicano andando a comporre il magnifico programma “Estate attiva” dedicato a chi la vacanza la vuole passare all’insegna del movimento e del divertimento. L’ingresso alle KärntenTherme, ad esempio, per un adulto e un bambino, sarà gratuito per quest’ultimo. Un’occasione perfetta per divertirsi con mamma o papà nelle piscine della zona FUN. Inoltre, perfette per tutta la famiglia, a Villach saranno organizzate delle proiezioni cinematografiche all’aria aperta, anche in lingua originale e con sottotitoli. Il calendario prevede anche una new entry nel panorama delle escursioni previste, che ora si arricchisce con una camminata spirituale, utile a ritrovare sé stessi, lungo i pendii dell’Alpe Gerlitzen. Le calde temperature estive, inoltre, invoglieranno a mettersi alla prova con kayak e SUP sul Lago di Faak e sul Lago di Ossiach al lunedì.

Sono poi previste prove di golf al martedì, lo yoga sul Lago di Ossiach il giovedì, e un corso di pesca per i più giovani sul Lago di Faak in programma tutti i venerdì. Le occasioni per divertirsi saranno davvero moltissime. Da non dimenticare le escursioni a piedi che consentono di scoprire ogni angolo di questi luoghi incantevoli. Sono moltissimi i punti di interesse raggiungibili camminando, come la celebre casa Steinhaus o le miniere di Bad Bleiberg; inoltre si possono seguire le tracce degli antichi principi e signori al castello di Landskron, oppure godere di tutta la bellezza naturale dello Slow Trail Bleistätter Moor. La città di Villach sarà oggetto di una interessante visita guidata, adatta anche per bambini e ragazzi, il giovedì. Naturalmente anche per il programma “Estate attiva” non mancano le escursioni sui pedali, sia con bici da strada e e-bike, alla scoperta della regione e dei suoi laghi.

Il gusto delle “Delizie d’Autunno” di Villach