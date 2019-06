Estate: boom di brevi vacanze per le famiglie italiane

La scuola è finita, l’estate è iniziata e le famiglie italiane sono pronte a partire per un fine settimana o una mini vacanza. Quale modo migliore, infatti, per festeggiare con i propri figli la promozione o semplicemente per passare qualche giorno di relax fuori città?

Secondo la ricerca di Weekendesk.it, il portale leader nei soggiorni brevi tematici, sono proprio i mesi estivi quelli in cui le famiglie decidono di partire per brevi vacanze e weekend, in particolare durante il mese di giugno.

Dalla stessa indagine emerge anche che le famiglie, anziché prenotare il solo alloggio, preferiscono comprare un pacchetto comprensivo di un’attività a destinazione, come l’accesso alla SPA o alla piscina (8,4%), uno spettacolo, un concerto o un museo (6,4%) o ancora un’attività sportiva o l’ingresso in un parco di divertimenti (4%).

Nel 77,6% dei casi i soggiorni prevedono solo una o due notti fuori casa. Per queste brevi vacanze la tendenza è quella di non allontanarsi troppo da casa ed evitare viaggi impegnativi: in media, si percorrono circa 118km.

Le famiglie, probabilmente per esigenze organizzative, tendono a programmare i weekend fuori porta con maggiore anticipo rispetto alle coppie, considerando che le mini vacanze con bambini vengono prenotate nel 37% dei casi con almeno un mese di anticipo e per il 22% tra due settimane e un mese.

Per quanto riguarda il budget, la cifra che viene mediamente destinata è pari a 241 euro, mentre le strutture preferite sono gli hotel a 3 e 4 stelle, che rappresentano il 76% delle preferenze. Sabato (36%) e venerdì (27%) sono invece i giorni in cui si concentrano le partenze.