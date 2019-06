Firenze – L’offerta del Centro Congressi al Duomo durante Musart, 18-20 luglio 2019

Dove: Firenze

Dal: 18-07-2019

Al: 20-07-2019

Arriva a Firenze la quarta edizione del Musart, il festival che propone un fantastico connubio tra musica e luoghi d’arte. Durante il mese di luglio si esibiranno artisti di fama internazionale nella meravigliosa cornice di Piazza della Santissima Annunziata, dominata dall’omonima basilica, uno degli edifici più importanti di Firenze. Steve Hackett, Isabel Irene McKennitt e Caetano Veloso sono solo alcuni dei musicisti presenti all’edizione 2019 del festival.

Il Centro Congressi al Duomo, in collaborazione con Musart, offre la possibilità di prender parte a questa manifestazione con un’offerta speciale: gli ospiti degli Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio e Laurus al Duomo riceveranno in omaggio 2 biglietti per il concerto.

Valida per gli eventi in calendario il 18,19 e 20 luglio, è una fantastica opportunità per tutti coloro che si troveranno a Firenze in queste date e vorranno assistere a uno dei concerti.

Hotel Pitti Palace al Ponte Vecchio e Laurus al Duomo

Entrambi gli hotel offrono ai propri clienti una vasta gamma di servizi pensati per rendere unico e speciale il loro soggiorno nel rispetto dello stile Life Beyond Tourism.

Vantano una posizione strategica per visitare a pieno la città, vivere le vibrazioni più intense della magica Firenze, i vezzi e le particolarità che la rendono unica nel suo genere. Raggiungere Piazza della Santissima Annunziata a piedi dalle strutture è semplice e allo stesso tempo dinamico, il breve cammino sarà pervaso da stimoli culturali che trasmettono l’importante passato della città.

L’Hotel Pitti Palace è annesso alla duecentesca “Torre de’ Rossi”, della quale mostra le pietre dei contrafforti sui cui poggia Ponte Vecchio. Le terrazze panoramiche offrono una vista mozzafiato sulla città vecchia, proprio come in una cartolina, da poter gustare durante la colazione e all’ora del tramonto.

Il pacchetto che il Centro Congressi al Duomo ha lanciato in occasione del Musart Festival prevede:

due notti in camera doppia presso Hotel Laurus al Duomuo o Pitti Palace al Ponte Vecchio

prima colazione a buffet in terrazza panoramica

biglietti per due persone per il concerto

iva e servizio

Quote dai 290 ai 310€ per la camera per due notti.