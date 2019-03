Folgaria (TN) – Campionato Nazionale dello Strudel dal 23 al 26 aprile 2019

Dove: Folgaria (TN)

Dal: 23-04-2019

Al: 26-04-2019

L’Italia è un paese di navigatori, di santi, di poeti e di… pasticcieri. Infatti, è tutto pronto per la prima edizione in Italia del Campionato Nazionale dello Strudel. La competizione culinaria si terrà a Folgaria, in provincia di Trento, dal 23 al 26 aprile. Preparare uno strudel esemplare, per dar lustro a uno dei dolci più celebri della cucina italiana. L’idea è nata da una grande collaborazione, quella di Luigi Biasetto, Maestro Champion du Monde e John Caffè, locale glamour di Folgaria e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra e con lo sponsor di Ferrari Spumanti, Illy, Melinda e Forst.

Da anni Biasetto firma lo Strudel di John caffè, una ricetta esclusiva preparata nel rispetto della tradizione trentina. Lo strudel era considerato un alimento povero, un tempo veniva fatto con materie prime povere, sempre disponibili in cucina come frutta e pangrattato. Oggi ha assunto per certo un nuovo lustro. Oltre a essere uno dei dolci di montagna per eccellenza, lo strudel è il dolce che si cucina nel tepore domestico, il dolce della nonna e i dolci dell’infanzia si sa, sono i più difficili da ricreare, perché inevitabilmente toccano ricordi profondi della nostra infanzia. Dalla voglia di far brillare questo dolce, è nata l’idea di fare un campionato sullo Strudel.

Come si svolgerà la gara

I pasticcieri dovranno preparare uno Strudel seguendo le ricette tradizionali, quindi con pasta filo, pasta sfoglia o qualsiasi altro genere di pasta arrotolabile. Gli ingredienti permessi sono le mele fresche, l’uvetta e qualsiasi altro elemento come agrumi, frutta candita, secca, liquori, pane secco, pan di spagna e spezie. Sono vietati i surrogati, le margarine, aromi sintetici, semilavorati ottenuti da mix o preparati.

Tema del concorso

Preparazione di uno Strudel ‘esemplare’ con pasta filo, pasta sfoglia, o qualsiasi tipo di altra pasta arrotolabile. Dovrà essere preparato uno Strudel utilizzando mele fresche, varietà scelta, uvetta e pasta sfoglia. Qualsiasi altro tipo di ingrediente è libero. A titolo di esempio: agrumi, frutta candita, secca, liquori, pan secco, pan di spagna, spezie. Il taglio delle mele è libero. Ingredienti vietati: surrogati, margarine, aromi sintetici, semilavorati ottenuti da mix o da preparati.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I partecipanti dovranno essere italiani o residenti in Italia da almeno sette anni. Avere almeno 5 anni di esperienza in pasticceria. Inviare: una fotografia mezzobusto, con divisa, sfondo bianco (senza toque); il Curriculum Vitae; una foto dello Strudel. Il numero di iscritti è limitato a 50, per questo motivo si procederà a una selezione anche su Curriculum. Tutto il materiale per l’iscrizione dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il 31 marzo 2019 al seguente indirizzo mail: strudelcup@gmail.com