Grottaglie (TA) – Le orecchiette on the road fanno festa dal 7 all’8 agosto 2019

Dove: Grottaglie (TA)

Dal: 07-08-2019

Al: 08-08-2019

Saranno 9 i cuochi pugliesi che si riuniranno a Grottaglie, la rinomata città delle ceramiche nel tarantino, per celebrare la regina indiscussa delle tavole pugliesi: l’orecchietta. Mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, tutti pronti a conoscerne i segreti e i profumi e degustarla nelle tante golose ricette con Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road, la grande kermesse enogastronomica che accende l’estate pugliese. La storica via Crispi del quartiere delle Ceramiche con le sue numerose botteghe artigiane, si trasformerà in un percorso di gusto tra tradizione e rivisitazioni. Tante le ricette invitanti che si potranno assaporare: dalle orecchiette con le alghe a quelle tradizionali con le rape e cacioricotta fino a quelle senza glutine. Saranno poi le cantine e i birrifici artigianali ad esaltare la maestria degli chef e, quindi, con mappa in una mano e calice nell’altra, si andrà alla scoperta dei vari stand.

Due serate dedicate alle orecchiette e alla possibilità di poter scegliere la ricetta giusta che abbraccia tradizione e sperimentazione. Per chi non si accontenta solo di mangiare ma vuole mettere le mani in pasta troverà persino un laboratorio per imparare a preparare manualmente le orecchiette. E poi tanto spettacolo e folclore. Immancabili saranno infatti gli artisti di strada he intratterranno con divertimento il grande pubblico. Insomma, due serate all’insegna del gusto e del divertimento in uno dei centri storici più belli del tarantino a due passi dal mare.

Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road è organizzato dalla società K202/M.A.O con il patrocinio di Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche. Per informazioni: www.orecchiettenellenchiosce.com