Non solo sculture, installazioni e opere d’arte: tra le mostre visitabili online e gratuitamente troviamo anche Harry Potter: A History of Magic, l’esposizione dedicata al mondo magico uscito dalla penna della Rowling.

Organizzata dalla British Library di Londra (a pochi passi dal binario 9 e ¾, nella stazione di King’s Cross) per festeggiare il ventennale dell’uscita del primo volume della saga, la mostra si è conclusa nel febbraio 2018, con un successo senza precedenti.

Se all’epoca non siete riusciti a vederla, oggi potete rimediare e portare un po’ di magia direttamente nelle vostre case grazie a Google Arts & Culture. La mostra virtuale Harry Potter: A History of Magic vi guida in un tour virtuale nel mondo di Hogwarts e della stregoneria, tra incantesimi, bacchette, calderoni, manoscritti, scope volanti e pozioni.

Tra i materiali consultabili online, non mancano appunti e bozze della stessa autrice: da non perdere il suo schizzo preliminare della scuola di Hogwarts. Potete poi sfogliare il leggendario Ripley Scroll, un manoscritto del XVI secolo lungo sei metri che contiene la ricetta per creare la Pietra filosofale. Se vi interessano le arti magiche e gli incantesimi, nella sezione “Studiare come un mago” trovate la storia delle lezioni di Hogwarts, come Difesa contro le arti oscure, Erbologia e Pozioni, presentate direttamente dagli indimenticabili insegnanti della scuola, come l’enigmatico Professor Piton e il Professor Lupin.

Ed è così che Google Arts & Culture si trasforma nel binario 9 e ¾ per tutti noi babbani – pronti a partire alla scoperta del magico mondo di Hogwarts?