Un santo senza nome, un prato senza erba e un caffè senza porte: Padova è curiosamente conosciuta per i suoi “tre senza”. Il detto popolare è un ottimo punto di partenza per scoprire il lato più autentico di quest’elegante città veneta e avventurarsi tra le sue meraviglie.

Qui vi raccontiamo i “tre senza” di Padova, definita da Shakespeare “culla delle arti”.

Santo senza nome

Sant’antonio, uno dei santi più amati in tutto il mondo cattolico, visse gli ultimi anni della sua vita e morì a Padova. Si fece molto amare dai padovani, tanto che ancora oggi è il santo per antonomasia e non ha nemmeno bisogno di un nome. Così la maestosa Basilica di Sant’Antonio diventa semplicemente la Basilica del Santo: tutti sanno perfettamente di quale santo si sta parlando.

Il prato senza erba

Oltre a essere uno dei simboli di Padova, Prato della Valle è la seconda piazza più grande d’Europa. Si racconta che fino alla fine del XVIII secolo questa zona fosse paludosa e adibita al mercato dei bovini; fu il podestà Andrea Memmo a bonificare e riqualificare il territorio, trasformandolo in una maestosa piazza. E se oggi vediamo l’erba, un tempo non era così: il toponimo “pratum” indicava un ampio spazio utilizzato a scopi commerciali che, in assenza di pavimentazione, poteva essere ricoperto d’erba. Ma non era questo il caso di Prato della Valle: ecco spiegato il perché del “prato senza erba”.

Caffè senza porte

È lo storico Caffè Pedrocchi, vera istituzione di Padova, a vantare il soprannome di “caffè senza porte”. Realizzato nell’Ottocento e luogo di incontro di intellettuali, politici e accademici del tempo, in passato era effettivamente aperto giorno e notte, 24 ore su 24. Solamente nel 1916 il proprietario decise di chiudere la sera per questioni logistiche: le luci del locale potevano infatti fornire importanti punti di riferimento all’esercito austriaco che stava insediando e bombardando la città.