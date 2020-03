Anche il Teatro alla Scala di Milano non si ferma, e si impegna a portare cultura, intrattenimento e conforto nelle nostre case nelle prossime settimane di quarantena. Fino al 21 aprile la piattaforma RaiPlay propone 30 produzioni, tra cui 4 balletti, tutte registrate tra il 2008 e il 2019 alla Scala e in gran parte inedite per il web. Gli appassionati potranno assistere a uno spettacolo al giorno, e ogni spettacolo rimarrà visibile per un mese a partire dalla data di pubblicazione.

A partire dal 6 aprile, per quattro settimane consecutive, Rai5 trasmetterà inoltre un’opera al giorno dal lunedì al venerdì (ore 10:00). Ogni mercoledì si aggiungerà poi una seconda opera (ore 21:15), per un totale di sei titoli alla settimana, oltre alle produzioni scaligere già previste nel palinsesto da domenica 22 marzo.

“Per il direttore musicale Riccardo Chailly, per i componenti dell’Orchestra, del Coro e del Corpo di Ballo, per tutti i lavoratori del teatro è essenziale, nel momento in cui la Scala come tutti i teatri è costretta a sospendere la programmazione a causa dell’emergenza sanitaria, mantenere il legame con il suo pubblico, con tutti coloro che regolarmente ascoltavano, si emozionavano, discutevano formando insieme a noi una grande comunità fondata sulla nostra tradizione artistica, sulla musica e sulle idee. Restiamo insieme, anche distanti”, scrive il sovrintendente Dominique Meyer.

Sul sito del Teatro alla Scala trovate il calendario delle trasmissioni.