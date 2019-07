Isola di Aruba: cinque consigli per una vacanza indimenticabile ai Caraibi

Situata nei Caraibi del Sud, l’isola di Aruba è circondata da un mare turchese, ospita splendide spiagge bianche e gode di un clima ideale, con temperature di 28 gradi tutto l’anno. Se volete vivere una vacanza ai Caraibi indimenticabile, provate queste cinque esperienze sull’isola di Aruba.

1. Cena in un’antica casa locale

Il Papiamento è uno dei ristoranti più esclusivi di Aruba. Si trova in una location speciale, una casa costruita 150 anni fa, chiamata “cunucu, che mantiene l’arredamento di un tempo. Il ristorante offre un menu ricco di specialità di mare e carni deliziose cucinate secondo la tradizione arubana, come la famosa zuppa di ostriche e la keshi yena (formaggio Gouda ripieno).

2. Massaggio con vista mare

Un massaggio all’interno delle cabanas con vista sul mar dei Caraibi è un esperienza unica che rigenererà corpo e spirito. Affacciata direttamente sulla spiaggia di Eagle Beach, la Spa del Sol è immersa nella natura del luogo e propone trattamenti personalizzati, lezioni di yoga e ottimi frullati di frutta fresca.

3. Cena a Eagle Beach

Una cena sulla spiaggia, con vista sul mare dei Caraibi, è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Al Passions on the Beach, gli ospiti possono cenare con i piedi direttamente nella soffice e bianca sabbia di Eagle Beach, la terza spiaggia più bella del mondo secondo i viaggiatori di TripAdvisor. La location è perfetta per una cena romantica, per festeggiare un matrimonio o celebrare un’occasione speciale.

4. Bagno su un’isola privata

La Renaissance Island è un paradiso tropicale di 160.000 metri quadrati che ospita le uniche spiagge private di Aruba. Sede di alcune delle più belle spiagge dell’isola, è una vera oasi tropicale dove farsi coccolare presso la Spa Cove, osservare le variopinte iguane di Iguana Beach, fare il bagno tra i fenicotteri rosa di Flamingo Beach o semplicemente crogiolarsi sotto il caldo sole di Aruba. Un servizio di taxi d’acqua gratuito parte ogni 15 minuti da/verso l’isola privata dalla reception del Resort.

5. Tour in barca al tramonto sul Monforte III

Il Monforte III è una goletta in legno di circa 35 metri costruita da artigiani utilizzando legno di noce brasiliana. Oggi il Monforte III ormeggia nella baia di Palm Beach, proprio di fronte al molo Pelican, ed è l’ideale per una rilassante cena con vista sul Mar dei Caraibi: un’esperienza che vi permetterà di scoprire le coste di Aruba da un altro punto di vista e un elegante viaggio culinario di 4 portate.