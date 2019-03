Italia – Le città si tingono di verde in onore di San Patrizio il 17 marzo 2019

Dove: Italia

Dal: 17-03-2019

Al: 17-03-2019

Per molti è sinonimo di speranza, fortuna o soldi (tre elementi tutti desiderabili); per gli irlandesi è il colore del cuore, della madre terra, dei prati. Il verde insomma è da sempre il nostro colore preferito e anche quest’anno per celebrare al meglio San Patrizio, santo patrono dell’isola d’Irlanda, l’Irlanda invita i più importanti monumenti del mondo ad illuminarsi di verde la sera del 17 marzo. Il Global Greening, iniziativa lanciata da Turismo Irlandese e giunta alla decima edizione, è andata crescendo di anno in anno.

Molti e interessanti i nuovi siti che si aggiungono quest’anno alla lista dei luoghi che si illumineranno di verde. Le Cascate Vittoria, The Eden Project in Cornovaglia, le mura di York, The Cotton Tree in Sierra Leone, la statua “Chiu” a Nairobi, le Nation Towers ad Abu Dhabi, il castello di Beaulieu sulle rive della Loira, la torre Atakule ad Ankara e, in Italia: Castel Nuovo (Maschio Angioino) e Castel dell’Ovo a Napoli, la Fortezza Albornoz ad Orvieto, il Gazebo di Terrazza Mascagni e il Cisternino di città a Livorno, il Palazzo ex Convento dell’Annunziata a Matera, la Sala dei Bronzi di Riace nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, entreranno a far parte per la prima volta dell’iniziativa Global Greening di Turismo Irlandese.

Questi nuovi siti si uniranno ad alcuni “vecchi favoriti” che sono già diventati verdi negli anni precedenti tra i quali il Colosseo, l’Ambasciata irlandese, la Torre di Pisa, il Pozzo di San Patrizio di Orvieto, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, le Cascate del Niagara, l’insegna “Welcome” a Las Vegas, il Castello della Bella Addormentata a Disneyland Paris, l’Opera House di Sydney, il Burj al Arab, la statua del Cristo Redentore, la London Eye e molti altri.

San Patrizio è inoltre una celebrazione giocosa in linea con lo spirito che caratterizza gli irlandesi stessi, tra l’altro uno dei popoli più accoglienti del mondo. Ecco quindi che in giro per il mondo spuntano anche dei “greening” spiritosi, come ad esempio quello che vedrà il Pari Roller, uno dei più grandi eventi di pattinaggio del mondo, che si tiene ogni venerdì sera a Parigi, diventare anch’esso verde! Centinaia di rollerskaters che pattinano per le strade della capitale francese si fermeranno al Palais de Chaillot, dove porteranno la luce verde brillante per celebrare la nostra giornata nazionale.

Global Greenings in Italia

Nota: I siti che prendono parte al “global greening” per la prima volta, sono contrassegnati con l’asterisco.