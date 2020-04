Itinerari e Luoghi N. 280 Maggio 2020

Con Itinerari e Luoghi fuggiamo dalla pandemia in viaggio verso la street art di Roma, le isole di Capraia e Lanzarote, il Salento e la Thailandia

Editoriale: “HA DA PASSÀ ‘A NUTTATA, E SARÀ UN’ALBA FANTASTICA”

Carissimi lettori,

Un paio di mesi fa poteva essere solo un incubo, oggi invece la pandemia è un evento epocale che ha travolto tutti noi.

Comunque vada stiamo vivendo un’esperienza importante che mi riporta a un libro che nella mia vita costituisce un punto fermo: “Libertà dal conosciuto” di Jiddu Krishnamurti.

Nel viaggio di conoscenza di noi stessi scopriamo la nostra essenza quando ci troviamo in situazioni sconosciute perché le nostre reazioni seguono percorsi non sperimentati precedentemente.

Senza sconfinare in ragionamenti esistenziali questa pandemia ci ha rinchiusi in casa e ha cambiato parametri e prospettive con cui ci affacciamo verso il mondo.

Comprensibili sentimenti di disorientamento, paura e incertezza di fronte ad un evento che ha inciso profondamente nel nostro modus vivendi.

Aerei fermi, alberghi chiusi, strade vuote, luoghi diventati isole deserte…

Ma tutto questo finirà e ricominceremo a vivere una nuova normalità.

Ho avuto la possibilità di affrontare questi argomenti in un’intervista rilasciata alla webTV Byoblu

in tema di viaggi lo scenario che immagino sarà ispirato da nuove consapevolezze, a partire dal valore del tempo che abbiamo a disposizione e dai valori espressi da persone e territori.

Persone prima di territori perché è l’elemento umano che racconta i luoghi dove noi viaggiatori viviamo le nostre esperienze.

Quello che ci portiamo dentro dopo un viaggio sono le emozioni: cartoline e storie indelebili fissate nel nostro sentire che, col passare del tempo, diventano elementi inamovibili nel nostro immaginario fatto di ricordi e sogni.

Dopo l’intervista mi ha scritto Federico, un ascoltatore di Roma: “Sono rimasto veramente colpito dalle sue parole.

Ho avuto modo di conoscere il suo lavoro, la sua passione…

Proprio su questa ultima parola voglio attirare la sua attenzione.

Conoscere, studiare, capire il territorio partendo da quello italiano è il mio sogno nel cassetto.

Raccontare, raccontare e raccontare l’esperienza delle persone, dei luoghi, delle culture e delle abitudini…

un’emozione che voglio vivere! È questa l’idea, un progetto che ha tanto da dire, da scoprire, da crescere!

Percorso che intraprenderò con la mia forza, fatta soprattutto da quella “passione” che spero permetta di conoscerci.

Questo è l’augurio, la speranza, in questo momento così difficile che sembra un tramonto, ma porta con sé la promessa di un alba fantastica!”

Grazie Federico, ha da passà a’ nuttata recitava il grande Eduardo.

Passerà e quando ripartiremo avremo più chiari i valori che ispirano i nostri viaggi e la sete di conoscenza, cominciando a scoprire il mondo che inizia dietro casa.

Per ora abbiamo imparato che nulla è scontato, che il pianeta Terra non ha bisogno di noi e che qui siamo ospiti e non padroni.

In questo numero

una raccolta di Itinerari del Cuore, scaturiti da spazi che abbiamo messo a disposizione di operatori ed enti turistici per sostenerli in questo momento difficile: 23 idee preziose per quando potremo ripartire.

E poi una straordinaria Roma letta sui muri decorati dagli interpreti della Street Art;

un itinerario di grandi contenuti da Otranto a Lecce dove la Puglia gioca a fare la Grecia;

un viaggio di scoperta nella meravigliosa isola di Capraia immersi nella natura e in quei valori umani di cui parlavamo;

l’esperienza di scoprire Lanzarote, isola partorita dalla forza di Madre Natura e oggi esempio di ecosostenibilità grazie a Cèsar Manrique;

infine un viaggio da mettere in programma in futuro,

verso le remote aree di Chiang Mai e Mae Hong Son, in Thailandia.

Caro Federico, cari lettori, sarà un’alba fantastica.

Il Direttore

Enrico Caracciolo

