È stato un eccellente lavoro di squadra quello che ha permesso a Federica Botta, collaboratrice “Itinerari e luoghi”, di vincere il primo premio nella sezione Gusto alla undicesima edizione del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia. La giuria internazionale, composta da importanti firme del mondo dell’editoria e della televisione, guidata dal giornalista Rai Bruno Gambacorta, ha assegnato alla nostra inviata il prestigioso riconoscimento per l’articolo “Vallo di Nera, Tartufo Nero”, pubblicato sul numero 269 di aprile 2019 di Itinerari e Luoghi, che vi riproponiamo integralmente qui sotto, che raccontava la “febbre del cercatore” e la candidatura a Patrimonio Unesco delle tecniche di caccia al tartufo di Vallo di Nera. La cerimonia della consegna del premio, a causa del lockdown imposto dal Covid-19, era stata rimandata, ma ora è riprogrammata il 18 settembre alle ore 11 presso la Sala dei Notari a Perugia, in corso Vannucci, nel cuore del centro storico del capoluogo umbro.

Una grande soddisfazione che dimostra ancora una volta la bravura dei nostri giornalisti, l’attenzione che dedichiamo a ogni servizio e, soprattutto, un premio all’impegno e allo sforzo dei nostri collaboratori, che non smettono mai di muoversi realmente “sul campo” per testare e verificare di persona le informazioni che vi offriamo ogni mese negli articoli.