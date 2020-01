Dove: Ivrea (TO)

Dal: 22-02-2020

Al: 25-02-2020

La Battaglia delle arance del Carnevale di Ivrea, in provincia di Torino, è un evento spettacolare famoso in tutto il mondo. L’edizione del 2020 prenderà il via la sera di sabato 22 febbraio con la presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio in Piazza di Città. I festeggiamenti proseguiranno come da tradizione fino alla sera di Martedì Grasso (25 febbraio), per una tre giorni all’insegna della storia e del divertimento capace di coinvolgere l’intera città.

La manifestazione rievoca la ribellione popolare, rappresentata dagli aranceri a piedi sprovvisti di ogni protezione, alla tirannia, simboleggiata dagli aranceri sui carri, che indossano protezioni e maschere che ricordano le antiche armature. La Battaglia delle arance ha dunque una valenza simbolica ma è pura goliardia, e vede affrontarsi 9 squadre di aranceri a piedi e oltre 50 carri da getto. Undicimila i quintali di arance utilizzate nell’edizione 2019.

Oltre alla Battaglia delle arance, il Carnevale di Ivrea mette in scena un complesso cerimoniale che attinge a diverse epoche storiche per culminare nel Corteo Storico. Protagonista è la Vezzosa Mugnaia, da sempre eroina della feste, accompagnata dal Generale, che guida il brillante Stato maggiore. Per un maggiore coinvolgimento, tutti i cittadini e i visitatori scendono in strada con in testa il Berretto Frigio, il tradizionale cappello rosso a forma di calza che rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e quindi l’aspirazione alla libertà.

Tra gli appuntamenti in programma, ricordiamo le fagiolate rionali, le zappate degli Scarli e la distribuzione di polenta e merluzzo: momenti di unione e condivisione per tutti gli abitanti e i curiosi che vogliono vivere la magia del Carnevale di Ivrea.

Per un programma dettagliato della manifestazione e maggiori informazioni, consultare il sito www.storicocarnevaleivrea.it