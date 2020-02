Dormire nella dimora di un grande artista è possibile: la famosa casa blu di Monet a Giverny, dove il pittore dipinse per 40 anni, è ora una casa vacanze disponibile sulla piattaforma Airbnb.

Immerso nelle verdi campagne della Normandia, a nord della Francia, il cottage appartenuto al pittore è stato completamente restaurato nel 2016 e arredato con mobili pregiati, moderni e antichi. Oggi al pianoterra si trova l’atelier del pittore (con le riproduzioni dei suoi quadri), la sala blu, la cucina e la sala da pranzo. Il primo piano è invece dedicato alla zona notte: tre camere da letto che possono ospitare fino a sei persone, per un costo di circa 200 euro a notte. “Questa casa è perfetta per coppie, viaggiatori singoli, viaggiatori d’affari e famiglie”, si legge sull’annuncio di Airbnb.

Monet acquistò la casa blu nell’ultimo ventennio dell’Ottocento. Rimase particolarmente colpito dal giardino che circondava l’abitazione, che ispirò alcuni dei suoi più celebri dipinti a tema floreale. Non si sa con certezza se il padre dell’impressionismo vi soggiornasse con regolarità, dato che sempre a Giverny si trova la più celebre casa di Monet, quella rosa, oggi sede della Fondation Claude Monet. La casa blu rimane senz’altro un luogo importante nella vita e nella carriera del pittore.

Come raggiungere Giverny

A solo un’ora da Parigi e facilmente raggiungibile con i mezzi, Giverny raggiunge il massimo splendore a primavera, quando i giardini sono in fiore. Nella cittadina si respira un’atmosfera bucolica e rilassata: la destinazione è perfetta per gli amanti dell’arte e della natura. Qui potete visitare la Fondation Claude Monet, con il meraviglioso giardino. Da non perdere quest’anno il Festival Normandia Impressionista, l’evento multidisciplinare che con oltre 450 appuntamenti mette in luce l’impressionismo in tutte le sue forme.

Sul numero 277 (febbraio 2020) di Itinerari e Luoghi, in edicola dal 28 gennaio, trovate maggiori informazioni, curiosità e un itinerario dedicato ai giardini di Parigi e Giverny.

