La Thuille (AO) – Equilibrium Detox Wellness Retreat, dal 6 al 10 novembre

Dove: La Thuile (AO)

Dal: 06-11-2019

Al: 10-11-2019

L’Hotel Chalet Eden di La Thuile, nel cuore della Valle d’Aosta, è la location scelta per il ritiro Equilibrium Detox Wellness Retreat, in programma dal 6 al 10 novembre. L’appuntamento rientra nel progetto Equilibrium che vuole portare alla consapevolezza che “pulire” il nostro corpo sia il primo passo per stare bene sia fisicamente che mentalmente.

Adagiata su un’ampia conca a quasi 1500 metri di altitudine, immerso nella natura e circondata da foreste e montagne, La Thuille è il posto giusto per chi vuole ritrovare benessere e relax. All’eco hotel Chalet Eden si potranno trascorrere quattro giorni di Detox e dedicarsi al proprio benessere fisico e mentale.

Equilibrium Detox Wellness Retreat – il programma

Equilibrium Detox Wellness Retreat propone un programma personalizzato che include pasti detox, attività per rilassare la mente, ritrovare l’energia ed eliminare le tossine dal corpo.

Partendo da un approccio olistico alla persona e al benessere, la dottoressa e osteopata Grace Mason studia un programma ad hoc valutando l’anamnesi di ogni soggetto.

Il programma prevede: una sessione di yoga, guidata dall’insegnate Céline Raclot; il lavaggio totale del tratto digerente (Shankprankshalan); il lavoro emozionale per la comprensione e risoluzione dello stress e la terapia cranio-sacrale. Il tutto combinato a gustosi alimenti e succhi a base vegetale. I pasti preparati dallo chef del Ristorante Chalet Eden, sono progettati per aiutare le persone a rimanere vibranti e in salute.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.chaleteden.it