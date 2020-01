In bilico tra mare e monti, la Liguria è una terra unica fatta di calette strette, spiagge sassose e verdi boschi. Alle casette colorate che si specchiano sull’acqua si alternano i borghi arroccati e rustici dell’entroterra, dove il tempo sembra essersi fermato.

Famosa come meta balneare, questa affascinante regione propone tanti itinerari a piedi alla portata di tutti. Qui vi consigliamo tre percorsi nel cuore della Riviera di Ponente: mettete le scarpe comode e andate alla scoperta delle bellezze della Liguria.

Santa Margherita – Portofino

Semplice e senza salite, questa passeggiata si snoda lungo una passerella che costeggia il mare. Raggiungete il porto turistico di Santa Margherita Ligure, una delle cittadine più note della riviera, superate i lidi e procedete in direzione Portofino. Durante il percorso incontrerete meravigliose ville immerse in verdi giardini, l’abbazia della Cervara e la minuscola baia di Paraggi: se la stagione lo permette, fermatevi per un bagno. Da qui Portofino dista solo una ventina di minuti: imboccate il sentiero tra gli alberi, conosciuto come Via dei Baci, che regala i migliori scorci sul mare. Poco a poco la natura lascia spazio alle prime ville e alberghi lussuosi di Portofino; in lontananza vi aspettano gli yacht, il castello di Brown e il faro.

Rapallo: il Santuario di Montallegro

Sulle alture di Rapallo, a 612 metri di altezza, sorge il maestoso Santuario di Montallegro, che sovrasta l’intero golfo. Potete raggiungerlo in funivia o percorrendo un piacevole e ben tracciato sentiero tra i boschi, che parte dalla Chiesa di San Francesco e sale lungo una vecchia mulattiera. Superata la chiesetta di San Bartolomeo e la località Pellegrino, arriverete al Santuario in circa un’ora mezza/massimo due. In cima troverete due ristoranti con vista panoramica e un fitto bosco. Da qui il sentiero procede fino a Chiavari (3 ore) oppure potete rientrare a Rapallo a piedi per lo stesso tragitto, o in funivia.

Sestri Levante – Punta Manara

Spostatevi a Sestri Levante, un altro dei paesi più famosi della zona. Prima di partire per il vostro cammino, fermatevi ad ammirare la Baia del Silenzio, un’insenatura unica al mondo. L’itinerario parte da Vico del Bottone, in pieno centro storico, e procede per la salita Mandrella: bastano pochi passi e il panorama diventa mozzafiato. Il percorso che porta a Punta Manara è segnato con due quadratini rossi e attraversa una pineta di pini e cespugli marittimi. Durante il tragitto troverete alcuni punti panoramici attrezzati con panchine, mentre a Punta Manara si trova un vero bivacco con tavoli da picnic. Un’ultima scalinata vi porta alla torre, un tempo usata dai genovesi come punto di avvistamento. Il sentiero procede fino a Moneglia (4 ore e mezza) o Torre di Punta Baffe (2 ore).

