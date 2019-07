Londra – Decolla la mostra BA 2119: Flight of the Future, dal 1 al 26 agosto 2019

Dove: Londra

Dal: 01-08-2019

Al: 26-08-2019

British Airways compie cent’anni e festeggia con BA 2119: Flight of the Future, una mostra unica nel suo genere che prova a immaginare il futuro dell’aviazione nei prossimi 100 anni. L’esibizione resterà aperta tutto agosto, mese dell’anniversario di British Airways, e si basa su un’approfondita ricerca commissionata dalla compagnia aerea per anticipare come l’aviazione potrebbe essere tra 20, 40, 60 anni e oltre.

Realizzata in collaborazione con il Royal College of Art per la Saatchi Gallery di Londra, BA 2119: Flight of the Future tenta di superare i limiti dell’immaginazione ed esplorare come le future generazioni sorvoleranno il globo in un mondo di propulsione jet avanzata, iper-personalizzazione, automazione, Intelligenza Artificiale, trasporto modulare, sostenibilità, salute e divertimento.

Ben quaranta studenti neolaureati al Royal College of Art hanno lavorato al progetto per immaginare il futuro del volo sia in forma digitale che fisica. La mostra dimostra che il desiderio e la capacità di viaggiare sono destinati a crescere e si concentra su sostenibilità e tecnologia per guidare il cambiamento.

Fly: esperienza interattiva in full motion

Accanto alle installazioni ci sarà un’esperienza di realtà virtuale per i visitatori che acquistano i biglietti in anticipo, unica nel suo genere che traccia la storia del volo e guarda al futuro.

Fly è un’esperienza interattiva, in full motion, multisensoriale, che traccia il rapporto umano con il volo. Costruito dai pluripremiati creatori di VR e da un team specializzato in effetti pratici premiato agli Oscar, Fly permette ai visitatori di diventare piloti che viaggiano nel tempo, dalle prime immaginazioni di Leonardo da Vinci e del suo ornitottero, al successo dei fratelli Wright a Kitty Beach, fino al primo volo inaugurale con passeggero per Parigi. Gli utenti potranno sperimentare il Concorde, il nuovo marchio A350 e l’immaginario volo del futuro. L’esperienza Fly è collocata su una grande piattaforma in movimento.

Alex Cruz, presidente e CEO di British Airways, afferma: “Per celebrare il nostro centenario, abbiamo riflettuto sul nostro passato e ringraziamo i nostri clienti per averci reso la compagnia aerea che siamo oggi. È grazie al senso di avventura e al desiderio di viaggiare dei nostri clienti che da quel primo volo per Parigi nell’agosto del 1919 siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea che siamo oggi. E vogliamo portarli insieme a noi mentre guardiamo avanti ai prossimi 100 anni”.

Le installazioni e l’esperienza di realtà virtuale saranno in mostra alla Saatchi Gallery a partire dal 1 agosto al 26 agosto 2019. L’entrata alla mostra è gratuita, mentre i biglietti per l’esperienza di realtà virtuale sono acquistabili dal sito www.ba.com/ba2119