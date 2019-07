Lugano – Si chiude il LongLake Festival con la Festa Nazionale, 1 agosto

Dove: Lugano

Dal: 01-08-2019

Al: 01-08-2019

Continua la programmazione della nona edizione di LongLake Festival, l’evento che anima l’estate di Lugano con concerti, incontri, spettacoli teatrali e appuntamenti cinematografici. Come da tradizione, la manifestazione chiuderà in bellezza con la Festa Nazionale il 1 agosto: una giornata dedicata alla celebrazione della Svizzera con momenti ufficiali, performance musicali e il consueto spettacolo pirotecnico per tutta la popolazione e i numerosi turisti.

Programma della Festa Nazionale

Anche quest’anno il programma della Festa Nazionale sarà ricco di eventi e sorprese. I festeggiamenti inizieranno alle 6.00, quando i Tamburini Luganesi suoneranno la diana nel centro cittadino. Alle 10.15 le Autorità si ritroveranno davanti a Palazzo Civico in Piazza della Riforma e, scortati dal Corpo dei Volontari Luganesi, raggiungeranno a piedi Piazza Indipendenza, dove alle 10:30 verrà posata la corona di alloro all’obelisco dell’Indipendenza quale omaggio alla storia luganese. Si tornerà quindi nel Patio di Palazzo Civico dove, alle 11:00, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto.

Il ritrovo serale delle Autorità e delle associazioni cittadine è fissato alle 20:30 in Via Nassa: qui partirà il tradizionale corteo per le vie della città. In Piazza della Riforma, è previsto alle 21:15 il discorso ufficiale di Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura, sport ed eventi della Città di Lugano e, a seguire, alle 21:45 il concerto della Civica Filarmonica di Lugano. Per chiudere in bellezza, alle 22:30 si terrà l’immancabile spettacolo pirotecnico che quest’anno avrà come tema Le danze di luci.

L’animazione musicale della serata è affidata alla Lüganiga band, la quale, oltre a chiudere il corteo serale, terrà anche due concerti in Piazza Manzoni: uno pomeridiano alle 18:00 e uno subito dopo lo spettacolo pirotecnico. Diversi grottini e associazioni cittadine saranno presenti nelle varie piazze del centro città con le loro proposte gastronomiche da mercoledì 31 luglio a venerdì 2 agosto. Anche i diversi quartieri della città organizzano eventi speciali per festeggiare la Festa Nazionale.

Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito: longlake.ch/nationalday.