Merano (BZ) – Festa dell’Uva dal 18 al 20 ottobre

Dove: Merano (BZ)

Dal: 18-10-2019

Al: 20-10-2019

Nata nel lontano 1868, la Festa dell’Uva di Merano è una manifestazione che ogni anno riesce a reinventarsi e introdurre qualcosa di nuovo.

In programma dal 18 al 20 ottobre, l’edizione 2019 propone la Masterclass “Vino e Cultura” con degustazione e visita guidata della Cantina Merano (15€ a persona) e il workshop con Heidi Clementi dedicato allo jodel per tutti coloro che vogliono cimentarsi in questo antico canto alpino (25 euro a persona).

Movember Charity Contest è invece un concorso fissato per sabato 19 ottobre per scegliere chi abbia i baffi e/o la barba più bella o stravagante. Organizzato in collaborazione con FORST e Südtirol1, i fondi saranno devoluti in beneficienza.

La mostra fotografica dal titolo «Farmer», ideata dalla Birreria Forst dal 18 al 20 ottobre, presenta 15 immagini sul tema dell’amicizia tra animali e uomo.

Gustose specialità altoatesine, musica tipica e ovviamente buon vino sono i protagonisti di questa storica kermesse. A chiudere la manifestazione sarà la sfilata tradizionale con i carri allegorici della domenica e i concerti in piazza delle bande musicali, che porteranno in paese un’autentica atmosfera di festa.

Per ulteriori informazioni sulla Festa dell’Uva 2019: www.merano.eu