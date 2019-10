Merano – Merano WineFestival, dall’8 al 12 novembre

Dove: Merano (BZ)

Dal: 08-11-2019

Al: 12-11-2019

In programma dall’8 al 12 novembre la 28° edizione di Merano WineFestival, dedicata al vino e ai prodotti culinari di alta qualità. A scegliere le eccellenze sarà il patron Helmuth Köcher, ideatore del WineHunter Award, il concorso enogastronomico a cui partecipano più di 5.000 prodotti ogni anno.

L’edizione 2019 di Merano WineFestival si articola in cinque giornate di incontri, emozioni e grande divertimento, all’insegna di quanto di meglio l’Italia ha da offrire in ambito enogastronomico. Parteciperanno oltre 950 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel mondo, e 120 artigiani del gusto. Il tutto con grande attenzione per tematiche quali la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e l’impresa al femminile.

Merano WineFestival 2019 – gli appuntamenti

Merano WineFestival 2019 celebra il genio di Leonardo Da Vinci, di cui quest’anno ricorrono i cinquecento anni dalla scomparsa. Proprio a lui è dedicata la Kursaal del Kurhaus, uno spazio speciale tra i luoghi della manifestazione. Qui si svolgono alcuni degli appuntamenti più attesi:

Naturae et Purae – bio&dynamica (8 novembre): spazio dedicato ai vini naturali, biologici, biodinamici, orange e PIWI.

spazio dedicato ai The Official Selection (9 – 11 novembre): centro della manifestazione dove degustare tutte le migliori etichette presenti e premiate con i WineHunter Awards.

centro della manifestazione dove degustare tutte le migliori etichette presenti e premiate con i Catwalk Champagne (12 novembre): sfilata glamour dedicata alle migliori case champagnistiche in abbinamento a selezionate specialità gourmet.

Gli spazi della GourmetArena, l’area adiacente al Kurhaus, ospitano invece le sezioni Culinaria, Beerpassion e Aquavitae oltre a Territorium e Consortium dal 9 all’11 novembre. La giornata dell’8 novembre è riservata a stampa e operatori del settore.

Torna lo spazio polivalente di The Circle – People, Lands, Experiences, area coperta di 450 mq in Piazza della Rena che diventa palcoscenico di incontri, dibattiti, degustazioni e performance musicali che raccontano la ricchezza enogastronomica, culturale e ambientale della zona.

Per chi invece volesse approfondire le proprie conoscenze enologiche all’Hotel Terme Merano si svolgono le Charity Wine Masterclasses, degustazioni verticali il cui ricavato viene devoluto come ogni anno in beneficienza.

Infine, lo spazio dedicato agli spirits e alla mixology, Spirits&Mixing Arena, situato lungo la splendida Promenade che costeggia il fiume Passirio. Qui gli appassionati e i curiosi possono degustare le ultime novità del settore.

Per maggiori informazioni su Merano WineFestival, consultare il sito https://meranowinefestival.com/