Merano WineFestival 2019: gli eventi in anteprima a Roma, Merano e Milano

Roma, Merano e Milano sono le città che ospitano i tre eventi che anticipano l’edizione 2019 di Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre. Gli appuntamenti sono organizzati dal WineHunter e patron della manifestazione Helmuth Köcher, e propongono un programma ricco di degustazioni, showcooking e wine&food.

Roma

È Roma a ospitare la prima tappa dell’anteprima Merano WineFestival, in programma il 14 e il 15 settembre all’Acquario Romano. La location, conosciuta anche come “Casa dell’Architettura”, viene spesso adibita a mostre ed eventi di alto livello. Giunto alla quinta edizione, l’evento nella capitale vuole essere un’opportunità per fare network e incontrare da vicino produttori, degustandone i vini e i prodotti culinari. In questa occasione, il 14 settembre si svolge la conferenza stampa di presentazione di Merano WineFestival. Inoltre, durante le due giornate si svolgono quattro showcooking organizzati in collaborazione con les Collectionneurs, community di ristoratori, albergatori e viaggiatori, per la prima volta partner dell’evento.

Merano

Dopo Roma, il festival approda a Merano, dove il 28 e il 29 settembre si svolge l’Anteprima MWF Hippodrome Merano. La manifestazione ippica dell’80° Gran Premio Merano Alto Adige si arricchisce con l’evento dedicato universale enogastronomico italiano, dando la possibilità ai visitatori di immergersi tra i migliori sapori e profumi del wine&food nazionale.

Milano

Infine, la novità di un evento di presentazione di Merano WineFestival a Milano con l’Anteprima MWF Milano dell’11 e 12 ottobre, che si svolge durante la Milano Wine Week. Anche in questa occasione, alcune grandi eccellenze premiate con i WineHunter Award sono protagoniste per dare un’anteprima sul WineFestival meranese di novembre. L’appuntamento è nella cornice di Palazzo Bovara, splendido edificio nel pieno centro città. In entrambe le giornate l’evento si divide in due momenti, uno dedicato ai visitatori B2B, l’altro per quelli B2C e privati.

TICKET E ACCREDITI STAMPA

Roma – https://winehunter.it/evento/anteprima-mwf-roma/

Merano – https://winehunter.it/evento/anteprima-mwf-ippodromo/

Milano – https://winehunter.it/evento/anteprima-mwf-milano/