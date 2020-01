Dove: Milano

Dal: 25-01-2020

Al: 25-01-2020

La comunità cinese più antica e numerosa d’Italia, quella milanese, si prepara a due importanti ricorrenze: i “primi” cento anni della sua leggendaria Chinatown e l’inizio del nuovo anno del Topo, con la celebrazione del suo festoso Capodanno. Un evento nell’evento che culminerà il prossimo sabato 25 gennaio regalando al quartiere meneghino due settimane di festeggiamenti capaci di coinvolgere anche la comunità cittadina e i tanti turisti che si daranno appuntamento per assistere alle caratteristiche parate lungo le vie – tra le quali la coloratissima sfilata del Dragone – e agli imperdibili spettacoli.

Un’occasione unica per conoscere gli usi, i costumi e le tradizioni di una cultura che, a Milano, accomuna oltre 27 mila persone rendendo il reticolo di vie che si estendono tra Paolo Sarpi, via Canonica e via Bramante il quartiere cinese per antonomasia, che non ha nulla da invidiare in quanto a colore e a folklore alla madrepatria.