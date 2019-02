Milano – Corso per la manutenzione della bicicletta il 2 marzo 2019

Dove: Milano

Dal: 02-03-2019

Al: 02-03-2019

Noi di Itinerari e luoghi, come ben sapete, riserviamo alcune mete (e gli speciali “In bici”) alla bicicletta, vero e proprio strumento di libertà. Sia che usiate la bicicletta una volta ogni tanto o tutti i giorni, una regolare manutenzione vi ripagherà con una pedalata più pulita, leggera e regolare, con cambiate pronte e precise e una efficienza generale della bicicletta: andrete più veloci, più lontano e vi divertirete nel farlo.



Ecco perché vi segnaliamo un’attività interessante, il corso essenziale in meccanica, tecnica e manutenzione è indirizzato a chi desidera conoscere come mantenere in “perfetta forma” la propria bici (mountain bike, bici da corsa e city bike) e intervenire rapidamente ed efficacemente per risolvere le problematiche più frequenti. La lezione (costa 120 euro + una quota associativa di 30 euro) si svolgerà il 2 marzo a Milano, in via Avezzana 1, sede dell’accademia nazionale di mountain bike. Info: www.scuoladimtb.eu

Programma del Corso