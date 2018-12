Moena (TN) – La pallavolo passa dalla spiaggia ai campi di sci dall’8 al 10 febbraio 2019

Dove: Moena (TN)

Dal: 08-02-2019

Al: 10-02-2019

Dal più grande torneo di beach volley al mondo – la Mizuno Beach Volley Marathon – nasce la Mizuno Snow Volley Marathon, versione invernale dell’evento internazionale di beach volley che da 23 anni raduna a Bibione (Venezia) oltre 20.000 persone tra appassionati di volley e beach volley, amatori e professionisti, ma anche semplici curiosi.

Dalle spiagge assolate dell’Adriatico alle distese innevate di Moena, nella Val di Fassa, perla dello spettacolare panorama dolomitico del Trentino che l’8, il 9 e il 10 febbraio prossimi, ospiterà la prima edizione di questa nuova kermesse. Un torneo unico nel suo genere e di grande valenza sportiva che vedrà gli atleti sfi darsi nelle categorie 2X2 Maschile, 2X2 Femminile, 3X3 Maschile e 3X3 Femminile le giornate di venerdì e di sabato; mentre il 4X4 Misto darà spazio a battute, bagher e schiacciate nella giornata di domenica.

La Mizuno Snow Volley Marathon conterà anche come tappa uffi ciale dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour di Snow Volley Italia, primo Tour Nazionale al mondo di questa nuova disciplina giunto ormai alla 5° edizione. I partecipanti delle categorie 3X3 Maschile e 3X3 Femminile potranno infatti guadagnare punti valevoli per il ranking italiano per il titolo di Re e Regina delle Nevi, con la possibilità di partecipare alle ulteriori tappe dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour e al famoso Grand Finale che si disputerà a Prato Nevoso (CN) in concomitanza con la tappa Europea del CEV Snow Volleyball European Tour.

Si preannuncia un week-end di “ghiaccio bollente,” dove a fare da padrone saranno lo snow volley ma anche tanta adrenalina grazie ai DEEJAY Xmasters, l’evento di riferimento in Italia per il mondo degli action sports che durante l’inverno invade le migliori location alpine con il proprio Winter Tour. Fin dal primo mattino, al Passo San Pellegrino, il DEEJAY Xmasters Village offrirà a tutti i presenti animazione, intrattenimento e tanta ottima musica grazie alla collaborazione con Radio DEEJAY. Accanto ai campi della Mizuno

Snow Volley Marathon verrà invece posizionato il Truck Jeep, sul quale cimentarsi in prove straordinarie ed effettuare emozionanti test off-road, e il Big Air Bag, un enorme air bag sopra il quale pro rider si lanceranno eseguendo trick mozzafiato. A scaldare ulteriormente l’evento, due incredibili après-ski: venerdì con Mistericky, il Dj di “The concert” (il “po porò po po po po po ro” dei mondiali 2006), grande hit in tutti i dancefl oor del mondo, assieme al Dj Set di BigTommy, dj resident dei migliori club di Formentera e Palma di Maiorca; sabato arriverà invece l’energia di Dj Shorty – all’anagrafe Francesco Sortino – direttamente dal programma “Albertino Everyday” di Radio Deejay, media partner dell’evento.

Dopo il successo di “Canta Canta”, Shorty torna infatti con il nuovo singolo “Boomerang” che vede protagonisti Divan, nuovo astro della musica cubana, e Ky-Mani Marley, fi glio del re del reggae Bob Marley e grande interprete della musica jamaicana. Shorty fa da ponte musicale e culturale per quello che sarà il tormentone dei prossimi mesi e della Mizuno Snow Volley Marathon. Title sponsor della manifestazione sarà ancora una volta Mizuno Italia, partner pluriennale della Beach Volley Marathon che ha scelto di affi ancare Raduni Sportivi, società organizzatrice della Snow Volley Marathon, anche in questa nuova avventura invernale. Un brand da sempre garanzia di successo grazie alla fi losofi a aziendale proiettata a contribuire al miglioramento della società attraverso lo sviluppo dello sport. Una strategia innovativa sempre aggiornata che permette di realizzare articoli di alta qualità con caratteristiche che ottimizzano al massimo le performance degli atleti.