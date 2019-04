Monaco (Francia) – Le sculture di Monaco Art Week dal 24 al 28 aprile 2019

Dove: Monaco (Francia)

Dal: 24-04-2019

Al: 28-04-2019

Artcurial inaugurerà un nuovo spazio a Monaco con una mostra di sculture in occasione della Monaco Art Week, dal 24 al 28 aprile 2019. Sarà l’annuncio di un progetto più ampio: Monaco Sculptures, un percorso installativo unico lungo il Principato, da maggio ad agosto 2019. Ideata da Artcurial,in partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Monaco, oggi più che mai, è un territorio strategico per lo sviluppo di Artcurial.

Nel 2019, Artcurial rafforza la sua posizione leader sul mercato nel Principato di Monaco. Dando vita a un nuovo spazio espositivo, esattamente a 4 anni dall’apertura di un ufficio stabile di rappresentanza. La nuova galleria è collocata in cima ai giardini del Casino, nel Monte Carlo Palace, 3/8 Boulevard des Moulins. Questo spostamento permette ad Artcurial di posizionarsi con fermezza sul territorio monegasco, implementando la propria attività che prevede due importanti sessioni di vendita, nei mesi di gennaio e luglio, che nel 2018 hanno totalizzato più di 20 milioni di euro.

Dal 24 al 28 aprile, in concomitanza con la Monaco Art Week, un evento internazionale che riunisce i principali player locali del settore artistico, durante il Salons Art Monte-Carlo e PAD Monaco, Artcurial ospita presso il suo nuovo showroom una mostra di sculture del XX Secolo. Questo prezioso insieme sarà il biglietto da visita per la presentazione di un nuovo progetto artistico e culturale: Monaco sculptures, in partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che avrà luogo nell’estate 2019. Le sculture saranno poi proposte nell’ambito di un’asta dedicata nel mese di luglio.

Monaco Sculptures

Artcurial, player storicamente attivo nel Principato, ospita la prima edizione di Monaco Sculptures in partnership con la Société des Bains de Mer di Monte-Carlo, proprietario e operatore della più prestigiose realtà turistiche del Principato. Nel corso dell’estate, questo appuntamento culturale aperto al pubblico metterà insieme una selezione di sculture del XX e XXI Secolo firmate da artisti come Takis, Caesar, Arman, Bernar Venet, Wang Du e Richard Deacon. Attraverso una passeggiata d’arte, lungo le vie del Principato, i visitatori avranno l’occasione unica di scoprire l’intero panorama creativo in ambito scultoreo contemporaneo, con opere più o meno monumentali, dal grande valore artistico. Una selezione di queste sculture sarà messa insieme alla fine del mese di aprile, in occasione della Monaco Art Week, a dare vita un circuito esterno lungo la città, grazie alla Monte Carlo Société des Bains de Mer, che tocca: l’Hotel de Paris Monte-Carlo, l’Hermitage Hotel Monte-Carlo, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il Monte-Carlo Beach… le opere di dimensioni più ridotte saranno esposte al 3/9 Boulevard des Moulins in Monaco, nuovo indirizzo di Artcurial Monaco. Le opere esposte saranno protagoniste di un’asta dedicata il 19 di luglio, parallelamente alle consuete vendite di Gioeilleria, Orologeria da Collezione, Hermès Summer Collection, presso l’Hotel Hermitage in Monte-Carlo.

INFORMAZIONI UTILI

Monaco Art Week: 24 – 28 aprile, 2019

Monaco Sculptures: maggio – agosto 2019

Asta: 19 luglio 2019, Hotel Hermitage Monte-Carlo

Artcurial – Monte-Carlo Palace – 3/8 Boulevard des Moulins – 98000 MONACO