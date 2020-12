Per tanti di noi il periodo natalizio è sinonimo di una pausa dal lavoro ed è l’occasione per fare una vacanza invernale. Alcuni hanno l’abitudine di andare in montagna per sciare, altri preferiscono cogliere l’occasione per visitare altre città o altri paesi in modo di approfittare dei prezzi vantaggiosi che propongono molte compagnie in questo periodo. Purtroppo in questa fine 2020 per via della pandemia di Covid 19 non sarà possibile muoversi, ancora meno fare turismo come si è sempre fatto finora. Ma niente panico, in questo articolo ti daremo una lista di cose che puoi fare da casa e chi ti faranno sentire comunque come se fossi in viaggio.

Visita i più bei musei del mondo da casa tua

Ti piacciono i musei e avevi già in mente il prossimo da visitare? Non ti preoccupare, oggi la maggior parte dei grandi musei come il Museo Egizio di Torino, i Musei Vaticani o il Duomo di Milano offrono tramite i loro rispettivi siti delle visite guidate a 360° e dei tour virtuali che propongono diversi percorsi tematici con tanto di spiegazioni. In questo modo potrai continuare a coltivare la tua passione per la cultura e a viaggiare nella storia nonostante le restrizioni.

Il fascino dei casinò direttamente sul tuo dispositivo

Se sei un appassionato di gioco d’azzardo e ti capita spesso di andare nei casinò più prestigiosi d’Italia o d’Europa durante le vacanze natalizie per divertirti, saprai sicuramente che attualmente i casinò e sale gioco sono chiusi. Ma questo non ti deve impedire di passare del tempo a divertirti con i tuoi giochi preferiti. Grazie ai casinò online, puoi continuare a giocare anche da casa tua. E con la versione live dei giochi, puoi addirittura farlo con un vero croupier.

Ad esempio, se ti piace il blackjack puoi provare il blackjack online live, con cui ti confronterai con un dealer in carne ed ossa collegato con te via webcam!

Nel giochi live, rispetto ad un classico casinò online, il croupier non è un algoritmo ma un vero umano, che, da una vera stanza, anima la partita e viene ripreso da una serie di telecamere posizionate in vari angoli. Le immagine catturate vanno trasmesse sullo schermo del giocatore, il quale può inoltre comunicare con il croupier e con gli altri giocatori eventualmente presenti tramite una live chat. È una modalità di gioco piuttosto recente ma che è riuscita ad imporsi come la perfetta via di mezzo tra un casinò di terra e un casinò tradizionale.

Diventa uno chef con i corsi online

Sei un viaggiatore gourmet? Ti piace imparare nuove ricette mentre scopri nuove mete? Per te nulla cambia. Oggi su internet si trovano numerose formazioni online per imparare a cucinare, incluse delle masterclass condotte da prestigiosi chef internazionali. Dalla pasta fresca e pane senza lievito a piatti più elaborati degni dai grandi cuochi, ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i livelli.

Prepara il tuo prossimo viaggio

Anche se non si può viaggiare in questo periodo, questo non vuol dire che sarà sempre così. La situazione si risolverà a breve e potrai di nuovo recarti nelle tue destinazioni preferite o scoprirne altre di nuove. Ma nel frattempo, puoi leggere le guide turistiche in formato cartaceo o digitale sia per prendere ispirazione se non sai ancora dove andare oppure informarti meglio sul posto in cui intendi già andare. Dopo tutto, prepararsi a partire è già parte del viaggio, no?

Farti portare in viaggio da video e documentari

Un altro modo interessante e non meno efficace di viaggiare stando a casa è guardare i vlog di viaggi. Internet e le piattaforme come Youtube abbondano di contenuti di questo tipo. È molto utile e divertente vedere l’esperienza di viaggio degli altri, ti darà sicuramente qualche informazione o qualche trucco in più che magari non troverai nelle guide dai formati più convenzionali.

Con questi consigli vedrai che viaggerai anche stando a casa e sarai pronto a ripartire per le tue vacanze quando la pandemia ormai sarà solo un ricordo. Buon divertimento e buone feste.