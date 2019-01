Nova Ponente (BZ) – Il digiuno che fa bene alla salute dal 10 al 16 febbraio

Dove: Nova Ponente (BZ)

Dal: 10-02-2019

Al: 16-02-2019

I pranzi e le cene (pantagruelici) hanno allietato le vostre feste ma vi hanno fatto ingrassare? Sappiate che il rimedio c’è. Sei giorni di rigenerazione e di digiuno basico per un effetto detox estremamente efficace: ecco l’idea dello scenografico hotel Pfoesl di Nova Ponente, a due passi da Bolzano. Esclusivamente dal 10 al 16 febbraio, chi sceglie il pacchetto del digiuno basico può sperimentare questa tecnica purificante. La settimana inizia con un consulto da parte dell’esperta di digiuno basico, che accompagna fisicamente e psicologicamente gli ospiti nel corso di tutta la settimana. L’esperienza prevede una seduta di salasso (un’antica pratica medica); 3 trattamenti “Detox” creati individualmente studiando le esigenze personali; un incontro con la fondatrice dei prodotti E&M Bernadette Ensfellner, esperta da molti anni nell’ambiente degli integratori alimentari, accompagnata dalla dottoressa Silvia, esperta in cure purificative; un seminario intitolato dal tema “Il tuo corpo, la mappa della tua anima”; tutti i giorni si partecipa ad un rituale rigenerante in sauna. Il tutto circondati dalla natura dove è inserito l’hotel Pfoesl: 30 ettari di prati e boschi dove passeggiare e meditare. Tutti i pomeriggi si svolgono infatti passeggiate e meditazioni immerse tra gli alberi e ogni mattina viene proposta una meditazione basata sullo yoga. Mattino, mezzogiorno e sera sono previsti piatti basici e naturali preparati in modo molto creativo dal team di cucina e durante tutta la giornata sono a disposizione acqua pura di sorgente e vari tipi di tisane. A ogni ospite vengono regalati prodotti biologici e purificativi, per continuare la cura depurativa anche a casa.

I “giorni del digiuno” costituiscono un’esperienza davvero unica, considerando anche la splendida location dell’hotel Pfoesl la cui area benessere è uno spazio infinito, con vista sulle Dolomiti. Dalla piscina esterna salina Infinity pool di 25m la spazia sul Catinaccio, Latemar e lo Sciliar, simboli della bellezza dolomitica delle Alpi. Lo stesso panorama si gode anche dall’idromassaggio esterno, dalla grandissima sauna esterna dove quotidianamente si può assistere alle gettate di vapore, dall’incantevole percorso kneipp (si cammina scalzi su sassi, cortecce, ghiaia, trucioli, in parte con i piedi asciutti, in parte immergendo i piedi in un ruscello naturale che forma alla fine del percorso un laghetto balneabile), naturalmente con vista sulle Dolomiti. Lo stesso panorama si gode sia dalla grandissima area relax interna, con pareti di vetro, arredata con legno naturale e tessuti pregiati del territorio, e dal grande giardino dell’hotel, arricchito anche da un percorso naturalistico con erbe aromatiche, che permette di assaggiare le piante direttamente dove crescono; con l’ambiente e l’aria salubre di montagna l’esperienza sensoriale naturale diventa davvero completa. I sapori delle erbe sono da degustare immersi in una location fiabesca.

LA SPA INTERNA

A disposizione degli amanti del benessere ci sono diverse saune interne: il bagno turco salino e quello al timo; la sauna alle erbe alpine; la sauna al pino mugo con il pavimento di aghi e rametti di pino; la sauna panoramica alla lavanda (con pareti di lavanda). C’è poi la quieta bio sauna di meditazione al fieno dal primordiale profumo e la cabina agli infrarossi: un percorso benessere completo e vario, per tutti i gusti e tutte le esigenze, intervallato dalla permanenza nelle diverse zone relax spaziose. La cura per l’illuminazione regala un effetto dinamico e mai invadente: un gioco di luci e ombre che si interfaccia con la luce naturale, che penetra dalle ampie vetrate.

I 3 chalet immersi nella natura e le suite “Alpina Cembro”

Realizzati nel 2017, gli chalet sono staccati dall’hotel: si trovano ai margini del bosco, in posizione sopraelevata rispetto al Pfoesl come fossero la casetta/rifugio sugli alberi. Disegnati con passione, moderni e nel contempo tradizionali e confortevoli, luminosi e completamente realizzati con il profumato legno del luogo, cirmolo e larice, naturale ed impreziosito da finiture di grandissimo pregio sono arredati con la massima cura, con l’utilizzo di stoffe naturali e loden di montagna. Le 18 suite “Alpina Cembro” dall’anima eco-chic, con un ampio giardino privato si prolungano fino al margine del bosco, offrendo la possibilità di un sereno e completo relax nella propria stanza permettendo l’osservazione della natura dall’ampia vetrata direttamente dal proprio letto. Ci si lascia cullare dalla sensazione di addormentarsi e svegliarsi nella pace della natura quasi sotto le stelle. I profumi degli abeti e dei larici avvolgono la stanza e danno la buonanotte e il buongiorno.

Il percorso aromatico e sentiero Kneipp

Il perimetro della struttura è circondato da un percorso aromatico Anche il “nature parcour” risveglia il bisogno di contatto con la natura: si cammina scalzi su sassi, ghiaia, legno, truccioli e altri materiali: la sensibilità del piede aumenta di passo in passo. Il percoso Kneipp che integra il “nature parcour” con l’acqua di sorgente alpina, agisce in modo vivificante sulla circolazione e regala una sensazione unica di vitalità e benessere. Alla fine del percorso, un laghetto balneabile permette di rinfrescarsi.

PACCHETTO

Dal 10.02.2019 al 16.02.2019 – 6 notti

A partire da 1.190,00 euro a persona