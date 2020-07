Come si racconta un territorio? Il Comune di Orvieto, la “città alta e strana”, prova a rispondere a questa domanda scegliendo una comunicazione differente, ispirata alle persone, che va dritta al cuore.

Dopo mesi di chiusura forzata, per riaprirsi al mondo la città si racconta in un video che mette in luce le piccole cose, le botteghe artigianali, le voci, i volti e le mani dei suoi abitanti che la rendono unica. Ecco che Orvieto smette di essere un’immagine da cartolina, bellissima ma distaccata, e diventa un luogo autentico, vivo, fatto di persone, emozioni, sogni e talenti.

Il video parla “dall’interno”, osserva con gli occhi degli orvietani, ispira le persone a viaggiare in questo territorio ricco di bellezze naturali, artistiche e architettoniche, ma soprattutto con un patrimonio umano inestimabile.

Il Comune di Orvieto si è affidato a FINSA, società italiana leader nella consulenza strategica, che ha coinvolto a sua volta The Brand Italy per la definizione di un più articolato progetto di comunicazione, di cui il video è un primo, fondamentale step. FINSA e The Brand Italy (nata dalla divisione studi e ricerche di Elesta Art Travel) assumeranno un ruolo cruciale nel riposizionamento turistico di una città forte di un importante patrimonio immateriale unico al mondo, che punta a diventare destinazione elettiva anche per i viaggiatori più esigenti.

