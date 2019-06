Ötztal, la repubblica dedicata alle due ruote

La Ötztal, che si trova a pochi passi dal confine italiano, è una delle destinazioni per le due ruote più rinomate e appassionanti dell’intero arco alpino. Sia nel fondovalle, sia in alta montagna, sia sulle strade asfaltate, che lungo i trails, l’offerta è variegata, le infrastrutture sono di prim’ordine e l’impegno dei valligiani straordinario. A tutto ciò si aggiungono il trasporto gratuito delle bici sui mezzi pubblici, i percorsi perfettamente segnalati, i tracciati fuoristrada studiati alla perfezione e il continuo sviluppo dei collegamenti della pista ciclabile lungo tutta la valle, per rimanere sempre fuori dalle strade trafficate. Di seguito troverete le informazioni riguardo ai nuovi percorsi nel fondovalle e a quelli in montagna, ma anche notizie sui grandi classici, sulle stelle e sui traguardi raggiunti:

BIKE REPUBLIC SÖLDEN: La nazione cresce

La BIKE REPUBLIC SÖLDEN – che è probabilmente la repubblica più divertente e aperta al mondo – ha anche nel 2019 delle novità. Si apre nei prossimi giorni la GAHE LINE, che diventerà il nono percorso (oltre ai 15 percorsi naturali già esistenti) e avrà una lunghezza di 7,6 km attraverso pendii e curvoni. Nell’intera area di Gaislachkogl e Giggijochbahn si trovano tracciati ideati per tutti i tipi di biker: per i principianti dei trails ci sono a disposizione tracciati con curve larghe, per quelli allenati invece dei veri percorsi rock, come la OLLWEITE LINE, per gli appassionati di enduro non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il tutto immerso nella fantastica cornice naturale delle Alpi dell’ Ötztal. Perchè possiamo definire quella di Sölden una BIKE REPUBLIC e non un classico Bike Park? Perché in questa località dell’Ötztal l’ambizione è quella di creare qualcosa di più rispetto al divertimento sui trails. Il biker deve potersi sentire a suo agio, per scoprire insieme agli altri membri della repubblica, i grandi vantaggi del posto. Deve potersi divertire al massimo, ma come cittadino della Bike Republic deve anche assumersi delle responsabilità. Ogni membro della BIKE REPUBLIC ottiene un proprio passaporto, che permette di ottenere molti vantaggi e di poter partecipare alle assemblee della REPUBBLICA con diritto di voto.

Di seguito gli appuntamenti della Bike Republic:

Bike Opening: 07. – 10.06.2019

La BIKE REPUBLIC festeggia l’apertura della stagione e dei suoi percorsi insieme ad alcuni nomi noti, come Danny MacAskill e Fabio Wibmer. Verranno proposti camps, corsi e percorsi guidati per diversi livelli, una grande area esposizione e la leggendaria caccia al tesoro, che consiste in un divertente evento enduro in coppia.

Festa Nazionale: 06. – 08.09.2019

Per la festa nazionale della Bike Republic ci sarà un grande ritorno. La leggendaria Trailmaster Challenge – un’emozionante competizione multi stage nota nell’ambiente dei biker, troverà la sua nuova patria proprio nella BIKE REPUBLIC. In tre competizioni spettacolari si sfideranno sia professionisti, che dilettanti. Si prevedono un downhill-sprint in notturna, un dual-slalom e l’avalanche enduro. L’evento sportivo sarà naturalmente contornato da un ricco programma d’intrattenimento con test di materiali, eventi con show, feste con specialità gastronomiche e drinks – www.bikerepublic.soelden.com

L’OFFERTA BICI SI ESPANDE IN TUTTA LA VALLATA: ci sono percorsi dedicati al piacere e altri ai più sportivi. In valle sono presenti 660 chilometri (con 26.000 m di dislivello) di tracciati dedicati ai ciclisti che si diramano da Haiming all’ingresso della valle fino a Obergurgl-Hochgurgl nel fondovalle. A disposizione ci sono magnifici percorsi che collegano laghetti alpini e che portano verso le malghe, da dove è possibile continuare a piedi la salita alla vetta. Ci sono tracciati adatti ai più allenati, ma anche per gli amanti dell’e-bike. In più, la bici viene trasportata gratuitamente sui bus di linea, che effettuano 15 fermate lungo l’intera valle.

LA CICLABILE si snoderà su 51 chilometri attraverso la vallata

E’ un progetto impegnativo, quello di collegare tutta la valle con una ciclabile, ma sicuramente vincente per il futuro. Il tracciato di 51 chilometri è un grande investimento, che permetterà ai residenti e agli appassionati ciclisti, che arrivano da fuori valle, di godersi questi luoghi. La vallata vanta 5 zone climatiche, dal mite fondovalle alle alte montagne alpine, attraversando frutteti, monumenti e luoghi naturali magici. 31 chilometri sono percorsi lungo stradine secondarie, 20 chilometri su terreno non asfaltato. Per gli e-biker ci sono 3 punti per ricaricare la batteria, dotati di tettoia e zona relax. Attualmente è già percorribile gran parte del tracciato. www.oetztal.com/oetztal-radweg

HIGHLIGHTS PER I CICLISTI DA STRADA: Icone e records

I numeri della Ötztaler Radmarathon la dicono lunga: 238 chilometri, 5500 m di dislivello, 4000 partecipanti (estratti da 15.000 richieste), 1100 volontari. Le emozioni raggiunte dal momento dell’estrazione all’arrivo nel traguardo, sono difficili da raccontare. L’evento si svolge domenica 1 settembre e porta i partecipanti attraverso paesaggi naturali unici, che dal Tirolo si snodano fino in Alto Adige.

I passi della leggenda di possono percorrere durante tutti i mesi estivi. Il Passo Rombo – con i suoi 2.509 metri di quota – è il valico alpino austriaco più alto e attrae ciclisti da tutto il mondo. Molto ambita anche la salita al ghiacciaio del Rettenbachferner con la sua pendenza media del 10,5 % su una lunghezza di 13,5 km. La strada del ghiacciaio porta al punto più alto in Tirolo da poter raggiungere con una bici da strada. Con i suoi 2.830 m di quota batte anche la famosa Cime de la Bonette in Francia – www.oetztaler-radmarathon.com