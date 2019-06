Parco Nazionale Gran Paradiso – Gran Paradiso dal vivo dal 30 giugno al 21 luglio 2019

Dove: Parco Nazionale Gran Paradiso

Dal: 30-06-2019

Al: 21-07-2019

Confermata anche per l’estate 2019 la rassegna Gran Paradiso dal vivo, la prima manifestazione di teatro 100% sostenibile, senza palchi né amplificazioni, che si svolgerà nelle vallate piemontesi del Parco dal 30 giugno al 21 luglio 2019.

Questa seconda edizione sarà ancora più ricca della precedente e comprenderà nove spettacoli gratuiti, a cura delle compagnie O Thiasos, Compagni di viaggio e Teatro e natura di Lorenza Zambon Casa degli Alfieri e dell’Associazione Culturale Musicale Artemusica. La direzione artistica della rassegna è affidata ancora una volta a Sista Bramini, fondatrice della compagnia teatrale O Thiasos e creatrice del TeatroNatura, che da oltre due decenni porta in scena rappresentazioni ispirate ai miti antichi e svela la profonda relazione fra natura e arte drammatica. In programma nella rassegna anche due occasioni speciali: lo stage immersivo nella natura “anima selvatica” curato da O Thiasos TeatroNatura e il laboratorio corale “canto in natura” per ragazzi a cura di Artemusica.

Ma cos’è il TeatroNatura? Si tratta di un tipo di messa in scena che nasce e scaturisce dall’ambiente in cui viene realizzato, un racconto di miti antichi e canti polifonici che si innesta sui rumori e sui suoni dell’ambiente circostante. Gli spettacoli di TeatroNatura vivono e narrano il paesaggio e conducono lo spettatore in un viaggio nello spazio e nel tempo, alla ricerca di sentimenti, suoni e gesti ancestrali profondamente legati ad un’anima selvatica: i partecipanti a questo genere di rappresentazione si trovano immersi nel paesaggio e vivono un’esperienza di condivisione con l’ambiente profonda ed irripetibile.

Ed è proprio grazie alle sue caratteristiche intrinseche che questo particolare tipo di teatrotrova nella natura del Parco un ambiente ideale in cui nascere e vivere. La rassegna sarà presentata ufficialmente sabato 15 giugno al Castello di Masino alla presenza delle istituzioni e del pubblico; seguirà un “assaggio” delle varie performance e la possibilità di tornare e visitare gli interni del Castello con uno sconto offerto dall’organizzazione. Tutti gli spettacoli nelle Valli Orco e Soana sono gratuiti. “Viaggio di Psiche” di giovedì 11 luglio nei giardini del Castello di Masino si inserisce all’interno di una serata FAI dedicata al Gran Paradiso dal titolo “Siamo Natura”, che inizierà alle 18 con un percorso all’ascolto del canto degli uccelli con il Direttore del Parco e noto ornitologo, Prof. Antonio Mingozzi, che sarà seguito dallo spettacolo di OThiasos TeatroNatura interpretato da Sista Bramini. Ingresso al Castello di Masino per serata FAI 11€. Per famiglie e ragazzi, segnaliamo l’appuntamento di domenica 21 luglio alle ore 15 con lo spettacolo itinerante “Voci nel bosco”, a cura della compagnia Compagni di viaggio.

Lo stage “Anima Selvatica”, che si terrà dal 2 al 5 luglio a Ceresole Reale, sarà condotto da Sista Bramini con Veronica Pavani e Valentina Turrini e, come lo scorso anno, sarà destinato ad attori e compagnie teatrali, guide naturalistiche e del Parco, insegnanti, operatori nel settore dell’educazione ambientale e a chiunque sia interessato ad un’esperienza di relazione profonda e creativa con la Natura. Per info e iscrizioni: www.teatronatura.it

Il laboratorio corale “Canto in natura”, il 28 e 29 giugno a Ceresole Reale, tenuto dai docenti Debora Bria e Carlo Beltramo si rivolge ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni ed è un percorso ludico-formativo con l’obiettivo di svolgere un’azione di sensibilizzazione profonda all’ascolto e all’uso artistico della voce, armonizzandosi con le sonorità della natura. Per info e iscrizioni: www.artemusica.it

Gran Paradiso dal vivo è ideato dal Parco Nazionale Gran Paradiso e da O Thiasos TeatroNatura, ed è realizzato con Turismo Torino e Provincia nell’ambito del progetto Strada Gran Paradiso. Sostengono l’iniziativa Fondazione CRT, ministero dell’Ambiente, Consiglio Regionale del Piemonte, Comune di Locana, Comune di Noasca e Comune di Valprato Soana. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Regione Piemonte e Università della Valle d’Aosta.