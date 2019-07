Parma – Un’estate inebriante tra le colline della Food Valley

Dove: Parma

Dal: 21-06-2019

Al: 21-09-2019

Non mancano gli eventi estivi sulle colline di Parma, città creativa per la gastronomia Unesco. La provincia parmigiana propone un calendario di ricco di appuntamenti, dove protagonista indiscusso sarà il vino e la cultura enologica. Proprio in questa zona nascono vini dal profumo intenso e sono sempre più i giovani viticoltori impegnati a recuperare le antiche tecniche e i ceppi dimenticati.

Passate per Parma per un’estate fresca e frizzante – proprio come un buon bicchiere di vino.

10 agosto – Aldini, cena in vigna

La notte di San Lorenzo sarà una grande festa all’Azienda Agricola Antonio Aldini. L’evento prende il via all’ora dell’aperitivo, dove si potranno gustare ottimi vini del territorio abbinati a pietanze gustose, il tutto allestito tra i filari e le verdi colline. Informazioni e prenotazioni tramite Assapora Parma.

Una settimana fresca a Monte delle Vigne

Spostandoci sulle colline morbide che scendono a destra del fiume Taro, in pieno territorio della Malvasia, la cantina Monte delle Vigne offre un programma fitto di appuntamenti- Tutti i giovedì, fino al 13 settembre, c’è l’Aperistreet in vigna, con vini abbinati a food truck sempre diversi, un corner di delizie – salumi e formaggi – e un dj set live con Matteo Corradi, i martedì, fino al 3 settembre, va in scena l’aperitivo in terrazza presso l’Antico Casale delle vigne, a base di crostacei, pesce e pizze gourmet.

Cantine Cerdelli, la migliore malvasia

Irrinunciabile una visita alle Cantine Cerdelli, tra Langhirano e Felino, vincitrici per il secondo anno consecutivo del premio “La Cosèta d’or” – la cosèta è la tipica ciotola di legno – assegnato alla XXIV edizione del Festival della Malvasia.

I venerdì JAZZ EN PLEIN AIR a Lamoretti

Rimanendo in zona Torrechiara, a Langhirano, l’azienda agricola vitivinicola Lamoretti organizza un acclamato festival jazz direttamente nella sua cantina, quasi tutti i venerdì estivi fino al 30 agosto. La serata inizia con una cena a base di prodotti locali abbinata a 3 calici a scelta, da assaporare ascoltando, ogni volta, un gruppo jazz differente come sound, line-up e ispirazione. Il 9 agosto, in particolare, gli ospiti sono invitati a trascorrere una serata “a naso in su” in onore di San Lorenzo: Calici sotto le stelle è un appuntamento che unisce la magia di una serata musicale, travolgente e ballabile, alla scoperta delle specialità del territorio, dop e doc della Food Valley.

Apericena musicale da Oinoe

Si affaccia invece sulla Val d’Elsa la Società Agricola Oinoe, che dal 2013 propone i suoi vini frutto di tecniche di agricoltura integrata. Ogni giovedì, fino al 5 settembre, la “città del vino” organizza la rassegna con Apericena musicale dal titolo Music, Food, Wine, Humanity. Quattro parole che racchiudono un mondo fatto di nettare prelibato, musica dal vivo a cura di band, cantautori, dj, e diversi food truck provenienti da Parma, con a bordo ogni sorta di prelibatezza.