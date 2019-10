Pavia – IT.A.CA’, il festival del turismo responsabile dal 9-14 e dal 18-20 ottobre 2019

Dove: Pavia

Dal: 09-10-2019

Al: 20-10-2019

Conferenze, trekking urbani, eventi musicali e di danza, presentazioni di libri, pedalate collettive, mostre, degustazioni, cene a tema, visite a monumenti aperti per l’occasione e molto altro ancora. A ottobre Pavia sarà la capitale del turismo responsabile. Il festival IT.A.CA’, giunto alla 11a edizione, questo mese fa tappa nella capitale longobarda con una novità: quest’anno, nel ricchissimo programma, sarà inserito anche l’Oltrepò.

Numerose le realtà locali coinvolte: dall’Università ai musei cittadini (tra cibo il nuovissimo Kosmos), dalle associazioni culturali a quelle di volontariato, dalle scuole agli edifici storici aperti solo per l’occasione. Come accennato sopra, la novità dell’edizione 2019 sarà la presenta dell’Oltrepò, protagonista della manifestazione il 19 e 20 ottobre. La tappa a Pavia, con oltre 50 appuntamenti, è la più ricca del, calendario di IT.A.CA’ e vanta un numero di eventi superiori anche a quelli della “Casa madre” Bologna.

Il programma, il cui tema sarà la prestanza, è come sempre caleidoscopio e denso di eventi pensati per target diversi, dalle famiglie ai viaggiatori, dalle scuole agli operatori e prevede sei categorie: viaggiare responsabile, incontrare nuove culture, viaggiare come strumento per la costruzione della propria identità, diritto di partecipare e rimanere, miglioramento della conoscenza, valorizzazione del territorio.

“La prestanza è intesa come una riscoperta del proprio territorio. prestanza è attivarsi in città così come in Oltrepò per una presa in cura dei luoghi che parta dai cittadini salvaguardando tradizioni e risorse, ma aprendosi anche agli altri. La seconda edizione del Festival sarà un’occasione di conoscenza della città e delle sue magiche colline verso uno sviluppo innovativo e sostenibile”, precisano gli organizzatori, Corrado Del Bò, professore di Filosofia del diritto all’Università di Milano e Claudia Lupi, ricercatrice in Paleontologia e Paleoecologia all’università di Pavia.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 9 ottobre alle 18 presso l’Aula Forlanini dell’università di Pavia. Successivamente, seguirà l’inaugurazione della mostra “La città dei beni comuni”, con un laboratorio aperto alla cittadinanza, a cura di Ioanni Delsante del Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’università di Pavia, con Nadia Bertolino e Serena Orlandi. Per saperne di più: www.festivalitaca.net