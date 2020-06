In bici tra storia e natura: un gioco da ragazzi, sulla Ciclabile dell’Altmühl

Grande quasi quanto la Val d’Aosta, il Parco Naturale dell’Altmühltal vi aspetta con un mondo dai paesaggi sempre diversi, tesori naturali, capolavori d’arte, servizi impeccabili e strutture di alta qualità.

Quest’immensa area verde si trova nel cuore della Baviera, una regione che sembra fatta apposta per la bicicletta: perché allora non partire alla sua scoperta pedalando?

Per avventurarvi nel Parco Naturale dell’Altmühltal, vi consigliamo di seguire la Ciclabile dell’Altmühl (Altmühltal-Radweg, 166 km da Gunzenhausen a Kelheim): un tracciato pluripremiato per qualità, segnaletica, sicurezza e organizzazione di servizi e infrastrutture, perfetto per una ciclovacanza in famiglia con i bambini.

Spesso, poi, la possibilità di usare la bici elettrica convince anche i nonni!

Lungo il corso del fiume si alternano fitti boschi e prati lambiti dall’acqua, chine coperte da brughiere con cespugli di ginepro e bizzarre rupi dolomitiche come i “Dodici Apostoli” e il Burgsteinfelsen, con le loro leggende.

E dove la valle del fiume si allarga placida e fertile, si pedala ai piedi di rocche e castelli fino alla spettacolare gola rocciosa del Danubio, dove la Ciclabile dell’Altmühl si congiunge a quella del Danubio.

Il percorso è leggermente ondulato, molto apprezzato anche per le innumerevoli possibilità di sosta e attività: un tuffo nel lago, un tour in canoa sul fiume come gli indiani, mezza giornata da esploratori al parco-avventura con liane e passerelle di funi fra gli alberi…

E come non lasciarsi coinvolgere dalla caccia al tesoro nelle cave di pietra, in cerca di fossili del Giurassico con martello e scalpello, o dalle spedizioni guidate nelle grotte ipogee che si incontrano strada facendo?

Le grandi emozioni continuano poi con la visita dei villaggi celtici ricostruiti, degli accampamenti romani e dei castelli medievali: nel Parco Naturale dell’Altmühltal la storia rivive anche nei musei interattivi e nelle rievocazioni, come l’assalto degli Alemanni alla villa rustica romana o i vari mercati medievali e le feste tematiche nei castelli.

Nulla di meglio per scoprire, pedalata dopo pedalata, il passato della regione e le sue origini celtiche e romane, documentate anche da siti archeologici e moderne ricostruzioni, e dal sito UNESCO del Limes.

Per Info e Contatti:

Il Parco Naturale dell’Altmühltal si trova nel cuore della Baviera, a circa un’ora da Monaco.

Maggio-ottobre è il periodo migliore per una ciclovacanza, ma ogni stagione è ricca di fascino e attrattive.

La Ciclabile dell’Altmühl è presente anche nei cataloghi di tour-operator italiani specializzati in ciclovacanze, come www.girolibero.it

Centro Informazioni Informationszentrum Naturpark Altmühltal,

Notre Dame 1,

D-85072 Eichstätt

info@altmuehltal.com

www.altmuehltal.com anche in italiano.