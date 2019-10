Perugia – Eurochocolate dal 18 al 27 ottobre 2019

Dove: Perugia

Dal: 18-10-2019

Al: 27-10-2019

Il cioccolato è in grado di creare una vera e propria dipendenza? Se pensate che la risposta sia affermativa allora non potete perdervi Eurochocolate, il più grande festival europeo a tema cioccolato. All’interno della rassegna, che si svolgerà a Perugia dal 18 al 27 ottobre prossimi, Hotels.com propone un tour negli hotel a tema più golosi al mondo, luoghi dolcissimi che fanno venire l’acquolina in bocca. Quindi, se sei un vero appassionato di cioccolato e non sai vivere senza, se sogni da sempre di dormire avvolto dal dolce profumo di cacao o immergerti in una vasca riempita di cioccolato, esistono alcuni luoghi in cui tutto questo può diventare realtà.

Etruscan Chocohotel, Perugia

Si parte proprio dalla città che ospita il festival internazionale del cioccolato per scoprire questo gioiello di golosità situato in posizione centralissima. All’Etruscan Chocohotel tutto parla di cacao, a partire dagli originali arredi a tema delle 94 camere disposte su tre piani il cui nome è tutto un programma (Latte, Gianduia, Fondente). Lampade con colate di fondente, letti con testate a forma di barretta e la parola “cioccolato” in tutte le lingue del mondo. Non possono mancare un ristorante con menu degustazione a tema e un fornitissimo store con tanti deliziosi prodotti. Attenzione: all’ingresso c’è anche un “chocovelox” che misura la dipendenza dal cioccolato! Il soggiorno presso l’Etruscan Chocohotel è disponibile a partire da 64 € per camera a notte.

La Banasterie, Avignone, Francia

La Banasterie si trova in un’accogliente dimora storica del ‘500, al centro di Avignone, nel cuore della Provenza. Colori e decorazioni sono caldi e raffinati e invitano a rilassarsi respirando fragranze al cioccolato all’interno delle camere che riportano i nomi di tutte le varietà del goloso alimento. La passione dei proprietari per il cibo degli dei si riflette nella proposta di degustazioni a tema, a partire dalla colazione, ricca di variegati cioccolatini e aromatiche tazze di cacao fuso.

Hotel Sacher, Vienna

Qui siamo nel tempio della leggendaria torta austriaca, che fa venire l’acquolina in bocca solo a nominarla. L’Hotel Sacher, fondato proprio dal figlio del creatore del famoso dolce è un rifugio di lusso dove si può godere di una raffinata cucina e soprattutto dei trattamenti beauty a base di cioccolato, per avvolgere tutti i sensi in una deliziosa spirale di piacere. E dopo cosa c’è di meglio di una visita nel bar dell’hotel per gustare un assaggio dell’autentica specialità austriaca e riconciliarsi col mondo? Il soggiorno presso l’Hotel Sacher è disponibile a partire da 442 € per camera a notte.

The Chocolate Boutique Hotel, Bournemouth, Inghilterra

The Chocolate Boutique Hotel è un elegante struttura dove tutto parla di cioccolato. Con solo 15 camere che riportano i nomi di diverse varietà del goloso ingrediente, con colori e arredamenti a tema, questo hotel assomiglia a un piccolo castello incantato in cui lasciarsi tentare dai diversi percorsi di degustazione a base di cacao. Qui si possono anche prendere lezioni di cucina per imparare a fare dolci deliziosi e perché no godersi uno dei tanti cocktail a base di cioccolato. Non vorrete più andar via! Il soggiorno presso The Chocolate Boutique Hotel è disponibile a partire da 71 € per camera a notte.

Rosas & Xocolate, Messico

Nella penisola dello Yucatan, questo affascinante resort dipinto di rosa ti farà immergere nella patria del cioccolato e vivere un’esperienza rilassante e golosa. Le camere, dal design creativo e romantico, offrono il massimo del comfort ma a farla da padrone è ovviamente il cioccolato che si trova anche nel sapone fatto a mano offerto agli ospiti. Ciò a cui non potrai resistere è la spa con il trattamento di ciocco-terapia che prevede di essere ricoperti interamente da una miscela di cacao e crema idratante. Niente vi porterà più in estasi. Il soggiorno presso Rosas&Xocolate è disponibile a partire da 235 € per camera a notte.