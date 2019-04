Pontedera (PI) – Il raduno dell’Ape Piaggio dal 13 al 14 aprile 2019

Dove: Pontedera (PI)

Dal: 13-04-2019

Al: 14-04-2019

Un modo per conoscere il territorio e per gustare le specialità culinarie. A oltre settanta anni dalla sua nascita, Ape, uno dei motocicli più diffusi e conosciuti, continua a riscuotere un grande successo e a suscitare simpatia in tutto il mondo. Ape è oggi protagonista nel fenomeno in ascesa dello street food e dei servizi di urban delivery mentre cresce ancora la sua diffusione internazionale grazie al recente ingresso sul mercato della Cambogia, una delle economie più dinamiche del continente asiatico.

Icona dalla storia inimitabile ma anche prodotto insospettabilmente contemporaneo, Ape chiama a raccolta i suoi numerosi appassionati nel proprio luogo d’origine, a Pontedera, per l’edizione 2019 di EuroApe, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile nella cittadina sede dello storico stabilimento Piaggio.

Il tradizionale appuntamento con il raduno di Ape più grande d’Europa rappresenta quest’anno l’occasione per festeggiare il cinquantesimo compleanno di Ape 50, il veicolo commerciale più piccolo e generoso al mondo, presente con successo sulle strade sin dal 1969, e per introdurre interessanti novità, come il nuovo Ape Classic Furgone e Ape Calessino MY 2019, che si rinnova nel look mantenendo intatto il suo inconfondibile stile glamour.

Giunto alla decima edizione (la prima si svolse nel 2008 proprio a Pontedera) e organizzato da Ape Club d’Italia con il supporto di Piaggio Commercial, EuroApe 2019 avrà il suo cuore pulsante nell’Ape Village, in Piazza Cavour, aperto dalla mattina di sabato 13 per coinvolgere e divertire i fan di Ape ma anche appassionati e curiosi con un ricco programma di attività che coprirà tutto il weekend.

Nel fine settimana è atteso un colorato “sciame” di oltre un centinaio di Ape di ogni epoca: sarà possibile ammirare i modelli storici più rari accostati a quelli di ultima generazione. Come sempre saranno protagonisti i molti allestimenti speciali, Ape Tuning e Ape Proto, queste ultime, vere e proprie Ape Racing dotate di motori da corsa fino a 1000 cc che animeranno con delle esibizioni il Circuito di Pontedera, un’area allestita appositamente in Piazza Martiri della Libertà, poco distante dall’Ape Village. ApeScuola sarà invece la scuola guida dedicata agli studenti delle classi superiori, con lezioni teoriche e pratiche sulla guida in sicurezza a bordo di Ape 50 Cross.

Dall’Ape Village partiranno inoltre le numerose e suggestive escursioni alla scoperta del territorio circostante, in linea con i valori di Ape, simbolo di amicizia e di vita all’aria aperta. Sabato 13 l’Ape Tour farà tappa al Castello di Lari, mentre domenica 14 la sfilata per le vie di Pontedera avrà come destinazione finale lo stabilimento Piaggio, che aprirà eccezionalmente le porte delle linee di montaggio di Ape 50 a tutti gli appassionati partecipanti.

Ape Club d’Italia

L’Ape Club d’Italia nasce nel 2006 per iniziativa del nucleo storico di appassionati “Apisti”, allargatosi progressivamente grazie all’iniziativa dell’Ape Censimento, con l’obiettivo di promuovere la passione legata al celebre tre ruote italiano; salvaguardare e recuperare i veicoli di interesse storico; indirizzare i giovanissimi utilizzatori di Ape e coordinare l’attività sportiva che ruota intorno alle Ape da corsa.