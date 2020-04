La primavera sta entrando nel vivo e fortunatamente ville, parchi e giardini si stanno organizzando per farci godere da casa le meraviglie di questa stagione. Non possiamo ammirare dal vivo il tripudio di profumi e colori della natura che rinasce, ma perlomeno possiamo fare una passeggiata virtuale nei giardini più belli del mondo, a portata di click. Un’esperienza immersiva che non solo ci avvicina alla natura, ma aiuta a rilassare a alleggerire il peso della quarantena.

Abbiamo selezionato per voi cinque parchi in fiore da esplorare da casa – pronti a viaggiare tra le meraviglie della natura?

1. Keukenhof, Lisse

La nostra avventura comincia in Olanda, la terra dei tulipani. Inaugurato nel 1950, il Keukenhof, il parco di tulipani più grande al mondo, conta oltre 800 varietà di tulipani e sette milioni di bulbi. Aperto solo otto settimane all’anno, da marzo a maggio, quest’anno lancia l’iniziativa “Keukenhof Virtually Open” per portare la fioritura nelle nostre case. Uno spettacolo di colori da non perdere.

2. Kew Gardens, Londra

Dall’Olanda voliamo a Londra, e più precisamente ai Royal Botanic Gardens, meglio conosciuti come Kew Gardens. Ancora poco battuto dai turisti, è uno dei pochi giardini botanici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. All’interno di questo immenso complesso verde si trovano piante provenienti da ogni parte del mondo, fiori, serre, gallerie e la ricostruzione di un tradizionale giardino zen. Oggi potete avventurarvi nelle meraviglie dei Kew Gardens, guidati dai commenti degli esperti – la prossima volta che organizzerete un weekend a Londra, siamo sicuri che lo visiterete di persona.

3. Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio

Torniamo a casa per visitare il Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio (Verona), meraviglia del nord Italia e vincitore di svariati premi. Famoso per i suoi narcisi, uno dei fiori più belli a sbocciare a fine inverno, oggi gli organizzatori hanno deciso di farci godere della loro fioritura online, postando ogni giorno tantissime foto e video sui canali social. Un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo sui fiori di questo splendido parco.

4. Giardino di Monet, Giverny

Vi abbiamo già raccontato della casa blu di Monet a Giverny, trasformata in una casa vacanza sulla piattaforma Airbnb. Sempre a Giverny, nella più celebre casa rosa del pittore si trova la Fondation Claude Monet e i giardini che ispirarono alcune delle sue opere più celebri. Grazie al progetto Google Arts&Crafts potete visitare il giardino e perdervi tra ninfee e laghetti tanti cari al pittore.

5. Hawaii Tropical Botanical Garden, Hawaii

A più di 13 mila chilometri di distanza e infinite ore di volo, le Hawaii rimangono una meta che pochi di noi riescono a vedere una volta nella vita. Approfittiamo quindi di questa quarantena per sognare in grande e visitare gli Hawaii Tropical Botanical Garden. Dalle cascate ai fiori colorati, dalle piante verdissime fino alla visita sull’Oceano Pacifico, un tour tra le meraviglie dell’isola fa sicuramente bene agli occhi.

Qui trovate le ville, i parchi e i giardini del FAI visitabili da casa. Se invece volete avventurarvi nella natura, qui trovate il Cammino di Sant’Agostino e altri itinerari a piedi da percorrere virtualmente.