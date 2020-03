Con i suoi borghi pittoreschi e le sue dolci campagne, la Toscana è il palcoscenico perfetto per la rievocazione di manifestazioni e giostre medioevali. Tra banchetti, costumi d’epoca, sfilate e antichi giochi, il fascino di questi appuntamenti richiama ogni anno appassionati e curiosi da tutto il mondo.

Qui trovate le quattro feste medievali da non perdere in Toscana, per fare un salto indietro nel tempo e immergersi nelle tradizioni di una volta.

1. Bravio delle Botti, Montepulciano (SI)

L’ultima domenica di agosto, ogni anno, le otto contrade di Montepulciano si sfidano nell’antico Bravio delle Botti. La gara risale al Trecento e consiste in una corsa di botti di circa 80 kg l’una lungo un percorso in salita di oltre un chilometro che termina sul sagrato del Duomo di Piazza Grande. Il termine Bravio indica il premio assegnato alla contrada vincitrice, ovvero un panno dipinto con l’immagine del patrono della città. Non perdetevi questo spettacolo unico al mondo in uno dei borghi più belli della Toscana.

2. Offerta dei Censi, Abbadia San Salvatore (SI)

Ai piedi del Monte Amiata, nel piccolo borgo di Abbadia San Salvatore si tiene la tradizionale Offerta dei Censi. In programma il secondo fine settimana di luglio, la manifestazione ruota attorno all’antica abitudine di donare “censi” naturali e prodotti d’artigianato all’Abate come forma di ringraziamento per la concessione del mercato sabbatico. Per l’occasione il borgo e tutti i cittadini fanno un salto indietro nei secoli: per le strade incontrerete dame, danze, duelli, scenette teatrali, botteghe di arti e un vero accampamento medievale.

3. Balestro del Girifalco, Massa Marittima (GR)

Il Balestro del Girifalco è una gara medievale a colpi di balestra: a sfidarsi sono i tiratori delle tre contrade della città. Il Balestro del Girifalco si svolge due volte l’anno, la quarta domenica di maggio e il 14 agosto, ed è preceduto da un suggestivo corteo storico con abiti medievali, insegne e strumenti. Al termine della sfilata, la Compagnia degli Sbandieratori di Massa Marittima si esibisce in spettacolari volteggi e coreografie.

4. La Giostra del Saracino, Arezzo

La Giostra del Saracino ad Arezzo è una delle più feste medievali più famose della Toscana. Si tratta di un torneo a cavallo tra i quattro quartieri cittadini: la splendida Piazza Grande diventa la cornice della sfida il penultimo sabato del mese di giugno, in notturna, e la prima domenica di settembre, alla luce del sole. Lo stesso Dante Alighieri racconta questa manifestazione nel XXII Canto dell’Inferno: “Corridor vidi per la terra vostra, o Aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra.” Preparatevi a una festa medievale ricca di emozioni e divertimento per tutti.

