Aprite Radio Garden e subito vi sembrerà di essere su Google Earth: sul vostro schermo troverete un grande mappamondo in 3D, che potete ruotare, sorvolare ed esplorare rapidamente con un semplice movimento di mouse o un tocco della dita. Ma invece di avventurarvi alla scoperta di terre lontane, su Radio Garden potete partire per un viaggio musicale tra le stazioni radio di tutto il pianeta.

Particolarmente utilizzato in questi giorni di quarantena, Radio Garden nasce nel 2016 ad Amsterdam, in Olanda. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Netherlands Institute for Sound and Vision, un’associazione specializzata nella raccolta di materiale audio video, e lo Studio Puckey, che si occupa invece della parte tecnica del servizio radio. Lo scopo? Annullare le barriere, accorciare le distanze, permettere alle voci e alle musiche delle stazioni radio di entrare nelle case di tutto il mondo.

Ridisegnato graficamente a inizio 2020, Radio Garden esiste sia come sito web che come app da scaricare per dispositivi iOS e Android. Presenta una grafica semplice, intuitiva e molto accattivante che fa subito voglia di esplorare le voci, le musiche e le parole di tutto il mondo. Le stazioni radio sono rappresentate da puntini verdi: si può fare zapping come e quanto si vuole, e si possono anche memorizzare le emittenti preferite. Così, in un attimo, potete ritrovarvi ad ascoltare Liam Gallagher, trasmesso da una qualche stazione radio inglese, capitare su una playlist dance anni Novanta o imbattervi in un notiziario in giapponese, direttamente da Kyoto.

L‘utilizzo di Radio Garden è completamente gratuito, senza nessun limite: non vi resta che girare il globo e sintonizzarvi su una stazione radio che non conoscete.