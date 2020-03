Per celebrare l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Raffaello, Musement inaugura Raffaello500, un percorso museale online alla scoperta delle opere dell’artista, che così diventano alla portata di tutti. Basta un clic per entrare in questo museo virtuale che riunisce le più celebri istituzioni culturali del mondo, in un viaggio tra 11 Paesi e più di 30 città.

Dal Louvre di Parigi ai Musei Vaticani, dal Prado di Madrid al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, gli appassionati d’arte potranno ripercorrere la carriera di uno dei più grandi geni della storia, vedere le loro opere preferite o scoprirne di nuove. Dalle Madonne serene alle potenti scene bibliche, ogni dipinto riporta l’anno di realizzazione, la tecnica utilizzata e il museo dove è custodito.

Non dimenticare la cultura: questo è il messaggio che Musement vuole lanciare con la piattaforma Raffaello500. Mettetevi comodi, prendete il vostro laptop o smartphone e avventuratevi nel mondo dell’arte.

Qui trovate le migliori iniziative promosse dalle istituzioni e dagli operatori culturali di tutti Italia per portare l’arte virtualmente nelle nostre case. Qui, invece, dieci musei da visitare sul divano di casa.