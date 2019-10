Rango (TN) – Il mercatino di Natale più bello ritorna dal 17 novembre al 29 dicembre 2019

Dove: Rango (TN)

Dal: 17-11-2019

Al: 29-12-2019

Resta il mercatino di Natale tra i più suggestivi d’Italia: dal 17 novembre al 29 dicembre, Rango, Non lontano dalle terme di Comano, il borgo trentino annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, torna a affascinare per la formula che lo ha reso vincente e unico nel genere: nessuna casetta prefabbricata o stand, ma un mercatino diffuso per un’autentica immersione nelle radici più antiche di questo angolo di Trentino, risalente all’anno mille, dove non è retorica dire che il tempo sembra essersi fermato. E dove l’elemento architettonico tipico, il volt è protagonista perché diviene il luogo naturale di accoglienza degli espositori: 90 “volt”, 90 punti, di cui 12 di degustazione/ristoro, che si scoprono aggirandosi lentamente tra i portech, le piazzette, le cantine, le stalle, le viuzze.

La scelta è incredibilmente vasta tanto che il sito web dei mercatini ha una sezione che li presenta e indica il numero del volt ospitante. Dalle eccellenze gastronomiche del territorio (noci, patate, salumi, formaggi, mele, vini), alle decorazioni di Natale (molte realizzate durante l’anno per questo evento dalle donne del borgo durante l’anno) e di artigianato locale. E inoltre, i prodotti del benessere, fra cui le linee cosmetiche a base di acqua termale, realizzate presso le terme di Comano, il centro termale di eccellenza in Europa per la cura della pelle. Ma il mercatino di Rango è anche eventi, iniziative e atmosfera viva del Natale. E mentre la colonna sonora di ogni giorno sarà composta dalle melodie dei fisarmonicisti, per una immersione davvero totale nel Christmas mood, ecco alcuni dei momenti salienti:

17 novembre: ore 15.00 inaugurazione ufficiale con corteo regale in costume

24 novembre: Rango per le donne . I Mercatini si vestiranno di rosso con una serie di iniziative per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne

. I Mercatini si vestiranno di rosso con una serie di iniziative per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne 15 dicembre: ore 15.30 arrivo di Santa Lucia in piazza per la gioia dei bambini

piazza per la gioia dei bambini 26 dicembre: ore 15.30 arrivo di Babbo Natale in piazza

in piazza tutte le giornate, ore 12.30: polenta carbonera in piazza

Ma c’è anche una grande novità, spettacolare sia per i bambini che per i grandi: c’è LA STRIA

La strega più grande del mondo, appena entrata nel guinness dei primati, è la novità che si unisce al piacere della visita ai mercatini di Rango, perché è tappa imperdibile, a Balbido, proprio sulla strada per Rango, da cui anche il servizio navetta passa per raggiungere i mercatini. I bambini ma anche i grandi resteranno a bocca aperta: misura 10,77 metri, tridimensionale, realizzata con un fitto intreccio di canne di bambù e legno (testa, mani e piedi) e diviene una attrazione particolarmente in tema con le tradizioni del Natale, che si legano alla storia di Balbido (Paese Dipinto), noto per i suoi murales e per le installazioni di scultura lignea, ma anche fortemente caratterizzato dalla tradizione popolare legata alle “strie” dispettose, che nella val Marcia si divertivano in passato a gettare le pietre contro i carri dei contadini.

RANGO PER I BAMBINI: Rango è un paradiso per i bambini (che possono anche fare il primo assaggio di neve a Bolbenolandia), che per loro ha appuntamenti dedicati: a partire dalla novità della Stria, che li emozionerà per la sua imponenza e suggestività e poi domenica 15 dicembre per l’arrivo di Santa Lucia che, in groppa al suo asinello, giunge nella piazza per distribuire doni e dolcetti a tutti i bambini o giovedì 26 dicembre l’arrivo finale di Babbo Natale. Durante i Mercatini di Natale per i bambini disponibile gratuitamente “la stanza dei giochi”. Qui i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, giocare, colorare, ascoltare le fiabe in compagnia di educatrici specializzate. Inoltre: gli asinelli e i pony di Natale per un giro in calesse, e ancora, il piccolo Museo della Scuola, che conserva oggetti e materiale didattico della prima metà del Novecento e dove i bambini possono assistere a esperimenti (ingresso gratuito).

RANGO PER LE PERSONE SORDOCIECHE: sabato 7 dicembre p.v. a partire dalle ore 10.00: alla scoperta di Rango, iniziativa del progetto AccessibItaly. Itinerari culturali accessibili per persone sorde e sordocieche, avviato dall’Ente Nazionale Sordi – Onlus grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con il Club de I Borghi più Belli d’Italia. In linea con la proclamazione del 2019 come Anno del Turismo Lento e in sinergia con il Club de I borghi più Belli d’Italia, Rango è inserito tra i 21 piccoli centri italiani con itinerari accessibili alla comunità sorda, fisici e virtuali. Tra gli obiettivi di AccessibItaly, infatti, c’è anche la realizzazione di una Web App che permetterà alle persone sorde – grazie a videoguide in Lingua dei Segni Italiana con sottotitoli e voce narrante accessibili a tutti – di scoprire appieno la bellezza dei borghi, anche grazie all’implementazione in loco di una segnaletica turistica interattiva con Qr Code. Rango rientra in questa lista ristretta: grazie a guide professioniste e interpreti LIS le persone sorde potranno avere un’esperienza di visita piacevole e completa e scoprire senza barriere tutte le ricchezze, curiosità, sapori, memorie e bellezze del borgo.