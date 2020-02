Dove: Rijeka

Dal: 17-01-2020

Al: 26-02-2020

A Rijeka (Fiume), Capitale europea della cultura 2020, il carnevale è da sempre una grande festa che attrae milioni di visitatori e partecipanti da tutto il mondo. “Crepar, ma mai molar” è il motto che meglio riassume lo spirito del Carnevale fiumano: una celebrazione che nei secoli è riuscita a superare ostacoli e divieti, diventando una tradizione irrinunciabile, divertente e provocatoria. La prima testimonianza scritta è costituita da un documento del 1449 che vietava la copertura del viso con maschere per evitare le critiche al governo e mantenere l’ordine e la pace.

Il 1982 è stato un anno speciale per il Carnevale fiumano: per la prima volta dopo decenni sono tornati a sfilare tre gruppi carnevaleschi lungo il Corso della città di Rijeka. Negli ultimi anni la manifestazione ha raccolto sempre più consensi e spettatori, tanto che il Sunday Times l’ha annoverato tra gli eventi più interessanti al mondo, inserendolo nel libro “501 must be there events”. Nel 2009 l‘ente turistico della Città di Rijeka ha vinto il premio “Cuore d’oro per il turismo” quale organizzatore del migliore evento turistico dell’Europa sud-orientale.

Dalla sfilata per i bambini agli spettacoli per adulti, il Carnevale fiumano 2020 è ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Da non perdere il Carnival Snowboard Session, la gara internazionale su pista innevata a ridosso del mare, le serate musicali, il leggendario rally mascherato Pariz-Bakar (15 febbraio) e la maratona di Radio Fiume (dal 20 al 23 febbraio). La giornata clou è sicuramente il 23 febbraio, il giorno della Grande Sfilata, che quest’anno vedrà più di cento gruppi mascherati. Un’occasione irrinunciabile per indossare la maschera e abbracciare il motto dell’evento – “Sii quello che vuoi essere! Vieni al Carnevale di Rijeka”

Per maggiori informazioni sul carnevale fiumano, visitate il sito https://www.rijecki-karneval.hr/en/