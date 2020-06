Da La Verna ad Assisi per scoprire sentieri di grande bellezza, turismo lento e responsabile

In Italia abbiamo un nostro Cammino di Compostela, più selvaggio e solitario, meno di massa eppure percorso da almeno 20 anni in maniera spontanea e continuativa: il sentiero di Francesco, uno dei “Cammini d’Italia” con una direttrice principale e una serie di diramazioni altrettanto interessanti che attraversano il Casentino e il Montefeltro lungo antiche vie di pellegrinaggio.

A tracciare la direttrice principale

sono i due luoghi più rappresentativi della semplice e rivoluzionaria vita di Francesco: Assisi, suo luogo di nascita e morte, e il meraviglioso Santuario de la Verna, dove nel 1224 ricevette le stigmate, immerso nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Tutti i percorsi, segnalati dal TAU, hanno qualcosa in comune: tanta natura, splendidi borghi e una bella e sincera accoglienza da chi da sempre ospita il turismo lento, responsabile, quello “buono”, che vuole scoprire in punta di piedi e di scarpone nuove destinazioni.

Perché un cammino?

Perché è un’esperienza appagante, ricca, stimolante.

Giorno dopo giorno, camminare diventa un gesto familiare che lascia spazio all’esplorazione perché passo dopo passo cambiano i paesaggi, i dialetti, perfino la pietra e naturalmente la cucina!

Da soli, in famiglia o in piccoli gruppi, per intero o a tappe, il Cammino può essere affrontato con mezzi diversi da chi è alle prime armi, dal giovane esploratore o dall’esperto viandante.

Se scegliete l’opzione guidata potete affidarvi alle guide escursionistiche che sapranno arricchire il percorso facendo da trait d’union tra voi e quello che vi circonda.

Se invece volete affrontare il cammino in autonomia, avrete note di viaggio scritte, tracce GPS, transfer bagagli (per alleggerire l’avventura), un’assistenza continua 24h in caso di necessità (domani ha messo temporale o sono stanco, posso andare con il transfer bagagli?), consigli (dove posso assaggiare i bringoli al sugo finto?) e comunicazioni (oggi è stata una giornata fantastica!).

Se poi volete aggiungere all’esperienza un amico in più, è possibile percorrere il Cammino con l’asinello al basto che trasporta i bagagli, ci fa un’allegra compagnia e ci insegna la pazienza.

Con l’opzione asinello i selfie vengono meglio!

Per i ciclisti, il cammino è percorribile in MTB muscolare o a pedalata assistita, con bici propria o noleggiandola.

E allora che aspettate? Ripartiamo dal Cammino!

