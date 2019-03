Roma – Artrooms Fair: l’arte contemporanea dal 22 al 24 marzo 2019

Dove: Roma

Dal: 22-03-2019

Al: 24-03-2019

Ford Italia, partecipa, per la prima volta, ad Artrooms Fair Roma, la fiera di arte contemporanea per artisti indipendenti che animerà la città capitolina dal 22 al 24 marzo 2019 presso il The Church Village. Luogo di incontro tra artisti, collezionisti, critici e amanti dell’arte, Artrooms Fair, coinvolgerà oltre 100 artisti provenienti da tutto il mondo accuratamente selezionati da un comitato di esperti. Gli ambienti del The Church Village verranno trasformati in intimi studi o ampi spazi espositivi all’interno dei quali gli artisti potranno incontrare il pubblico e condividere così la propria visione e arte. Insolito protagonista della kermesse, il Ford Transit Custom che “ospiterà” un’installazione creata dall’artista Olga Teksheva, russa di origine ma italiana di adozione. L’artista ha iniziato il suo percorso prima come studiosa di storia dell’arte, per approdare al giornalismo della moda poi, fino alla scelta di dedicarsi completamente alle arti con la pittura e la scultura.

Nell’opera “Appearing/Disappearing” l’artista propone il tema dell’albero che si dischiude all’interno del Transit Custom in una foresta incantata e include elementi pendenti, realizzati in filo da pesca, insieme a una scultura tessile, ispirata ai fiori scomparsi dalla terra milioni di anni fa. “L’albero è un tema distintivo delle mie opere, un oggetto-simbolo colmo di significati diversi” ha dichiarato l’artista Olga Teksheva “E’ emblema di vita ma anche simbolo di tradizione e di appartenenza. E per questo ho pensato potesse interpretare perfettamente il valore del brand Ford, famoso per qualità e radici profonde”.

L’installazione si inserisce all’interno del Ford Transit Custom ribaltandone la percezione, da una dimensione lavorativa e funzionale, tipica di un veicolo commerciale, comunemente inteso come “mezzo da lavoro” in un’inaspettata dimensione naturalistica imprevedibile e giocata sull’accostamento di materiali metallici e tessili. Il brand Transit, da oltre 60 anni simbolo dell’Heritage di Ford, rappresenta, come un albero, le radici dell’Ovale blu nell’ambito dei veicoli commerciali, che ne danno essenza ma al contempo ne costituiscono lo slancio verso l’innovazione e il cambiamento. Sarà possibile vedere l’installazione “Appearing/Disappearing” all’interno del Transit Custom, durante Artrooms Fair Roma, la fiera di arte contemporanea per artisti indipendenti che si terrà dal 22 al 24 marzo 2019 al The Church Village, Via di Torre Rossa 94, Roma.