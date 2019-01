Roma – Luca Carlino e “Frame” alla Casa del Cinema dal 4 febbraio al 3 marzo 2019

Dove: Roma

Dal: 04-02-2019

Al: 03-03-2019

La Casa del Cinema di Roma, in collaborazione con Zetema Progetto Cultura di Roma Capitale, presenta la mostra “Frame” del fotografo Luca Carlino. Frame è il racconto per immagini dei nuovi protagonisti del cinema italiano; nel corso della sua attività professionale, in seno al mondo cinematografico, Luca Carlino ha indagato, attraverso le sue fotografie, l’emergere di una nuova compagine di attori che sta imponendo la propria presenza nei film di maggior successo in Italia. 40 ritratti, rigorosamente in bianco e nero, descrivono i volti di questa nuova generazione: Marcello Fonte, pluripremiato protagonista dell’ultimo lavoro di Matteo Garrone “Dogman”, Alessio Lapice, interprete del film di Matteo Rovere “Il Primo Re”, Andrea Lattanzi, giovane emergente consegnato all’onore delle cronache grazie al lungometraggio “Manuel”, Jacopo Olmo Antinori, conosciuto dal grande pubblico grazie al suo ruolo nella produzione internazionale televisiva “Medici: The Magnificent”, Eugenia Costantini ed Elena Cucci, protagoniste dei film di Gabriele Muccino e Giovanni Veronesi, sono solo alcuni dei nomi coinvolti nel progetto fotografico.

Frame è una lente d’ingrandimento sulla “meglio gioventù” del cinema italiano, come sottolinea il giornalista Simone Isola: “il panorama cinematografico nostrano è popolato da “Capitani Coraggiosi” che portano avanti un rinascimento in celluloide” di cui questi giovani interpreti ne sono gli acclamati protagonisti. Le fotografie di Luca Carlino riflettono la volontà di tracciare un inedito percorso visivo: le fisionomie minuziosamente ritratte, i volti colti in primo piano, l’introspezione psicologica di ogni protagonista, conducono lo spettatore in un viaggio tra le produzioni cinematografiche del nuovo millennio, nell’espressione di una nuova estetica italiana che si confronta con gli indiscussi maestri del neo realismo, ma che custodisce in sé i presupposti di un radioso rinnovamento.

Nato nel 1976 a Roma dove vive e lavora, Luca Carlino ha iniziato il suo percorso professionale coniugando la passione per la musica dal vivo alle sperimentazioni dell’obiettivo fotografico. Diverse e molteplici le esperienze sotto palco che lo hanno portato ad attivare nel 2014 la collaborazione con Rolling Stone Italia, dove ha realizzato i live report dei concerti di Paolo Conte. Oltre l’impegno nell’ambito discografico, Luca Carlino ha avviato da Settembre 2018 la collaborazione con l’Agenzia giornalistica LUZ Photo, dove si occupa di cinema, annoverando la sua presenza nelle più importanti manifestazioni nazionali ed internazionali.

Tra le pubblicazioni effettuate si ricordano in particolare le riviste del Gruppo Mondadori, le testate del Gruppo Espresso, il Sunday Times di Londra, il The Week Magazine, Il Corriere della Sera, Internazionale, Grazia, The Mag, The Guardian, Le Figaro, e The New Yorker. Nell’offerta dell’informazione online gli scatti del fotografo romano sono apparsi su Repubblica.it, Rolling Stone Italia, La Repubblica XL, Maxim.com, Le Parisien.fr, Daily Mail.co.uk, Vogue Italia.it, Billboard.com, Cbs.com, Zeit.de.