San Pietro Avellana (IS) – 25° Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato, dall’1 al 3 novembre

Dove: San Pietro Avellana (IS)

Dal: 01-11-2019

Al: 03-11-2019

Grande fermento per l’edizione 2019 di Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di San Pietro Avellana (IS), in programma dall’1 al 3 novembre.

È un appuntamento unico per tutti gli appassionati del prezioso fungo, che cresce in abbondanza in Molise e nel territorio ricco di biodiversità della Riserva della Biosfera Mab UNESCO Alto Molise. Il microclima della zona è ideale per la crescita dei tartufi: ogni anno il 35-40% del tartufo bianco sulle tavole italiane arriva da San Pietro Avellana e dal Molise.

Giunta alla 25° edizione, Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato nasce proprio per festeggiare questo prodotto speciale. Per l’intero weekend di Ognissanti la piazza panoramica di San Pietro Avellana, nel cuore dell’Alto Molise, ospiterà stand ricchi di tartufo bianco e tanti altri prodotti del territorio. A pranzo si potranno degustare piatti e ricette a base del rinomato fungo, abbinati a ottimi vini locali. Non mancheranno musica, balli e tanto divertimento per tutti.

San Pietro Avellana

San Pietro Avellana fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, che comprende 57 soci, dal Piemonte alla Sicilia, per promuovere i territori del tartufo, all’insegna del legame tra gastronomia e cultura.

“Dopo la partecipazione all’evento Italia del Tartufo di FICO Eataly World di Bologna con l’Associazione Città del Tartufo a metà ottobre” – spiega Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana – “continuiamo a promuovere il simbolo più prezioso della gastronomia molisana con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco pregiato, una manifestazione divenuta punto di riferimento nel centro Italia e che attrae sempre più turisti e amanti della natura, la nostra risorsa più importante”.

Per maggiori informazioni sull’evento, visitare la pagina FB dell’evento.