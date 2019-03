San Quirico d’Orcia (SI) – La settimana della Gravel Bike dal 31 marzo al 5 aprile 2019

Dove: San Quirico d'Orcia (SI)

Dal: 31-03-2019

Al: 05-04-2019

A ciclisti principianti ed esperti, l’ADLER Spa Resort THERMAE, scenografica struttura alberghiera a 5 stelle, situata vicino a Bagno Vignoni (SI), dedica la Settimana Gravel, un pacchetto di 4 notti/5 giorni, dalla domenica al venerdì, a tema gravel bike. Grande protagonista della proposta è il paesaggio della Val d’Orcia, già Patrimonio dell’Umanità, con le sue strade bianche e le strade asfaltate a bassa percorrenza di traffico che costeggiano borghi, colline, vigneti preziosi e filari di ulivi e cipressi, come in un quadro del Rinascimento. Valida nella settimane tra il 31 marzo e il 5 aprile 2019, il pacchetto Gravel, a partire da 838 euro a persona, prevede 4 pernottamenti in camera superior, un massaggio sportivo di 50 minuti, il noleggio di una bicicletta Bianchi della giusta taglia e un’uscita giornaliera in gravel bike accompagnata dalle guide del Resort con lo special guest Giuseppe Guerini, ex ciclista professionista.

Per tutti i gusti e livelli, la Settimana Gravel è la naturale evoluzione di un’attitudine bike friendly già consolidata nel resort. L’Adler dispone da 3 anni di un parco biciclette (bici da corsa, gravel ed ebike) a disposizione degli ospiti e di un programma di uscite accompagnate, dal lunedì al venerdì. In albergo, la presenza di un team di guide cicloturistiche locali ha consentito di mappare e segnalare una rete di 1000 km di percorsi adatti alle bici elettriche, da corsa e mtb. La gravel bike, la bicicletta di maggior tendenza, con il telaio e i pneumatici derivati dalle biciclette da ciclocross, è il mezzo che meglio si presta ad attraversare i percorsi misti costituiti da asfalto, sterrati e strade bianche. Per sua natura ibrida e versatile, questa è la bici perfetta per viaggiare e per cominciare ad affrontare in sicurezza le prime uscite escursionistiche.

Attraversata dalla sezione meridionale del Percorso Permanente dell’Eroica, la ciclostorica più spettacolare e famosa del mondo, la Val d’Orcia si presta particolarmente a essere scoperta in bicicletta. Dopo la prima colazione, partiti in gruppo dall’Adler Spa Resort Thermae, gli ospiti ciclisti potranno pedalare per 50-80 km toccando le straordinarie località di Montalcino, Pienza e Radicofani. L’uscita in gravel bike è spezzata da uno stop goloso in una locanda per l’assaggio di prodotti tipici o in cantina. Ritornati a casa, c’è sempre un buffet che aspetta i ciclisti. E ci sono le piscine termali*, il massaggio sportivo e il trattamento LPG Sport per favorire il recupero. Resort bike-friendly, l’ADLER Spa Resort THERMAE fornisce agli ospiti la possibilità di lavare l’abbigliamento tecnico da bici. La pulizia e l’assistenza meccanica sono incluse nel pacchetto.

* Si tratta di acque ipertermiche solfato-alcalino terrose, che sgorgano in superficie alla temperatura di circa 50 gradi e che vengono portate ad una temperatura di 37° nelle piscine termali dell’hotel, aperte tutto l’anno. Info: www.adler-thermae.com/it/